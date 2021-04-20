İçişleri Bakanlığı: Şırnak'ta 1 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Eren-10 operasyonu kapsamında, Şırnak- Beytüşşebap ilçesindeki Meydan Dağı bölgesinde Beytüşşebap Jandarma Komando Alay Komutanlığınca operasyon düzenlendiği belirtilerek, burada teröristlerle çıkan çatışmada 1 teröristin silahıyla birlikte etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Ocak ayından itibaren aşı olan 15 milyon kişiden yalnızca 2 bin 500'ü koronaya yakalandı