ŞIRNAK'ta PKK ve FETÖ terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütleri PKK ve FETÖ'ye yönelik 1-7 Kasım tarihlerinde kent genelinde operasyon düzenledi. Operasyonlarda 3'ü PKK, 2'si FETÖ'den 5 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi, 4 şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Son dakika gündem: Şırnak'ta terör operasyonunda 1 tutuklama - Son Dakika