Şişli'de bir rezidansta 3 kişi silahla yaralandı - Son Dakika

Şişli'de bir rezidansta, silahlı saldırı sonucu yaralanan 2'si kadın 3 kişi tedavi altına alındı.

Mecidiyeköy'deki bir rezidansta kalan 2'si kadın 3 kişinin silahla vurulduğu şeklinde yapılan ihbar üzerine, olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Hafif yaralanan 3 kişi, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekiplerinin, olay yerinden kaçan saldırganı arama çalışması devam ediyor.