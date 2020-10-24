Şişli'de bir rezidansta 3 kişi silahla yaralandı - Son Dakika

Şişli'de bir rezidansta, silahlı saldırı sonucu yaralanan 2'si kadın 3 kişi tedavi altına alındı.
Mecidiyeköy'deki bir rezidansta kalan 2'si kadın 3 kişinin silahla vurulduğu şeklinde yapılan ihbar üzerine, olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Hafif yaralanan 3 kişi, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekiplerinin, olay yerinden kaçan saldırganı arama çalışması devam ediyor.
- Kaynak: AA
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