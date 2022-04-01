ŞİŞLİ'DE POLİSTEN KAÇAN ŞÜPHELİ 3. KATTAN ATLADI - Son Dakika
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ŞİŞLİ'DE POLİSTEN KAÇAN ŞÜPHELİ 3. KATTAN ATLADI

01.04.2022 17:05

ŞİŞLİ'de, polis ekipleri tarafından aranan şüpheli, kaçmaya çalışırken bulunduğu binanın 3'üncü katından atladı.

ŞİŞLİ'de, polis ekipleri tarafından aranan şüpheli, kaçmaya çalışırken bulunduğu binanın 3'üncü katından atladı. Düşmenin etkisiyle yaralanan şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelinin binadan atladığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 14.00 sıralarında, Eskişehir Mahallesi'nde meydana geldi. Polis ekipleri, iki farklı Kasten Yaralama ve Mala Zarar Verme suçlarından aranma kaydı bulunan T.G. isimli şüphelinin bulunduğu adrese operasyon düzenledi. Bunun üzerine polis ekiplerini gören şüpheli, bulunduğu binanın 3'üncü katından atlayarak kaçmak istedi. Düşmenin etkisiyle yaralanan şüpheli, sokak üzerinde tedbir alan polis ekipleri tarafından yakalandı. Yaralı T.G. isimli şüpheli, tedavisi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı. Şüphelinin başından yaralandığı ve vücudunda kırıklar olduğu, kaldırıldığı hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

ŞİŞLİ'DE POLİSTEN KAÇAN ŞÜPHELİ 3. KATTAN ATLADI
ŞİŞLİ'DE POLİSTEN KAÇAN ŞÜPHELİ 3. KATTAN ATLADI
ŞİŞLİ'DE POLİSTEN KAÇAN ŞÜPHELİ 3. KATTAN ATLADI

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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