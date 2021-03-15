Son dakika haberi! Sivas Belediyesi 18 Mart'ta 180 şehit ailesi ve gaziye Çanakkale'yi gezdirecek - Son Dakika

Sivas Belediyesi, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla şehit aileleri ve gazilere yönelik Çanakkale gezisi programı düzenleyecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, şehit yakınları ve gazilerin de aralarında bulunduğu 180 kişi Çanakkale'ye götürülecek. Ulaşımları belediye tarafından tahsis edilen özel uçakla sağlanacak şehit aileleri ve gaziler 18 Mart'ta Çanakkale'de olacak.

Şehit aileleri ve gaziler, Çanakkale Savaşı'nın izlerini yakından görme imkanına sahip olacak, Çanakkale Şehitliği başta olmak üzere, Kilitbahir Kalesi, Namazgah Tabyası, Seyit Onbaşı Anıtı ve Deniz Savaşları, Rumeli Mecidiye Tabyası, Şahindere Sargı Yeri Hastane Şehitliği, Çanakkale Şehitler Abidesi, Ertuğrul Koyu Yahya Çavuş Şehitliği gibi mekanlarda tarihe tanıklık edecek.