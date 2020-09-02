Son dakika gündem: SİVAS Koronavirüs hastası Yağmur'a jandarmadan doğum günü sürprizi
Son dakika gündem haberi: Koronavirüs hastası Yağmur'a jandarmadan doğum günü sürpriziSİVAS'ın Divriği ilçesinde koronavirüs testi pozitif çıkan ve evinde karantina altına alınan Yağmur Metin'e (20) jandarma ekibi doğum günü sürprizi yaptı.
Koronavirüs hastası Yağmur'a jandarmadan doğum günü sürprizi
SİVAS'ın Divriği ilçesinde koronavirüs testi pozitif çıkan ve evinde karantina altına alınan Yağmur Metin'e (20) jandarma ekibi doğum günü sürprizi yaptı. Divriği ilçesi Başaören köyünde yaşayan Yağmur Metin'in Covid-19 testi pozitif çıktı. Evinde karantinaya alınan Metin'in ailesi, 20 yaşına giren kızlarının doğum gününün kutlanması konusunda jandarmadan yardım istedi. Metin'i telefonla arayan Divriği İlçe Jandarma Komutanlığında görevli bir kadın astsubay, koronavirüs tedbirleri kapsamında ziyarete geleceklerini söyledi. Daha sonra köye giden koruyucu kıyafetli jandarmalar, ellerinde doğum günü pastasıyla Yağmur Metin'in doğum gününü kutladı. Hazırlanan sürpriz karşısında duygulanan Metin, jandarma ekibine teşekkür etti.
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