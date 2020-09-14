Son dakika gündem: Sivas'ta asansöre sıkışan kediyi itfaiye ekibi kurtardı - Son Dakika

Ayağında ezik oluştuğu öğrenilen kedi, sahibi tarafından veterinere götürüldü.

Bilgi verilmesi üzerine olay yerine giden itfaiye ekibi, kediyi sıkıştığı yerden çıkarttı.

Kardeşler Mahallesi Üniversite TOKİ Blokları'nda sahibinin ismi öğrenilemeyen bir kedinin ayağı, asansöre sıkıştı.

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