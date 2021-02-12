Sivas Valiliği, komando birliklerinin, zorlu kış şartlarına rağmen terör örgütlerinin faaliyetlerinin önlenmesine yönelik operasyonu başarıyla gerçekleştirdiğini bildirdi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Divriği ilçesi kırsalı Akdağ bölgesinde güvenlik güçlerince "Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Bekir Pehlivan Operasyonu" icra edildi.
Operasyonda, Sivas Jandarma Komando Bölük Komutanlığına bağlı komando timleri görev aldı.
Komando birlikleri, soğuk hava şartlarına rağmen terör örgütlerinin faaliyetlerinin önlenmesine yönelik operasyonu başarıyla gerçekleştirdi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Komandolar soğuk havaya rağmen operasyonlarını sürdürüyor - Son Dakika