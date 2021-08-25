Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Bilgi verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İlçeye bağlı Şerefiye köyünde kamyonunu tamir eden Ş.Y. (64) krikonun kayması sonucu lastiğin altında kaldı.

Sivas 'ın Zara ilçesinde tamir ettiği kamyonun altında kalan kişi hayatını kaybetti.

Son Dakika › Güncel › Son dakika gündem: Sivas'ta tamir ettiği kamyonunun altında kalan kişi öldü - Son Dakika

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