Üye Girişi
Son dakika gündem: Sivas'ta tamir ettiği kamyonunun altında kalan kişi öldü - Son Dakika

Son dakika gündem: Sivas'ta tamir ettiği kamyonunun altında kalan kişi öldü

25.08.2021 12:21
Son dakika gündem: Sivas'ta tamir ettiği kamyonunun altında kalan kişi öldü, System.String[]

Bir son dakika haberine göre Sivas'ın Zara ilçesinde tamir ettiği kamyonun altında kalan kişi hayatını kaybetti.

Sivas'ın Zara ilçesinde tamir ettiği kamyonun altında kalan kişi hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı Şerefiye köyünde kamyonunu tamir eden Ş.Y. (64) krikonun kayması sonucu lastiğin altında kaldı.

Bilgi verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, kamyonun altından çıkartılan Ş.Y'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Jandarma, Sivas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Sivas'ta tamir ettiği kamyonunun altında kalan kişi öldü - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Siyasi Büro Sözcüsü Muhammed Naim Vardak: Türkiye'den ülkemize yardım etmelerini istiyoruz 13:30 Siyasi Büro Sözcüsü Muhammed Naim Vardak: Türkiye'den ülkemize yardım etmelerini istiyoruz Başarılı oyuncu Alina Boz, aynı zamanda yetenekli bir sörfçü çıktı! Konuk olduğu programda tüm hünerlerini sergiledi 13:04 Başarılı oyuncu Alina Boz, aynı zamanda yetenekli bir sörfçü çıktı! Konuk olduğu programda tüm hünerlerini sergiledi Türkiye'de bulunan en pahalı Tofaş satıldı! Alıcısı 180 bin lira bedel ödedi 12:31 Türkiye'de bulunan en pahalı Tofaş satıldı! Alıcısı 180 bin lira bedel ödedi
Eski dostlar, Alişan ve Mahsun Kırmızıgül arasındaki gerginlik sona erdi 12:20 Eski dostlar, Alişan ve Mahsun Kırmızıgül arasındaki gerginlik sona erdi Cami bombalamak için keşif raporu hazırlamakla suçlanan Tuğgeneral, terörle mücadele Daire Başkanlığı görevine getirildi 12:12 Cami bombalamak için keşif raporu hazırlamakla suçlanan Tuğgeneral, terörle mücadele Daire Başkanlığı görevine getirildi Canlı yayında yaptığı 11:47 Canlı yayında yaptığı "Kürt" çıkışıyla konuşulan Didem Arslan'ın aslen nereli olduğu merak ediliyor
İstanbul'da korkutan görüntü! Trafikte direksiyona geçen çocuk saniye saniye kamerada 11:25 İstanbul'da korkutan görüntü! Trafikte direksiyona geçen çocuk saniye saniye kamerada Eski Genel Kurmay Başkanı Wali Mohammad Ahmadzai, ülkeden ayrılmak için sıra beklerken görüldü 11:03 Eski Genel Kurmay Başkanı Wali Mohammad Ahmadzai, ülkeden ayrılmak için sıra beklerken görüldü

Son Dakika Haberleri
13:04 Başarılı oyuncu Alina Boz, aynı zamanda yetenekli bir sörfçü çıktı! Konuk olduğu programda tüm hünerlerini sergiledi
12:55 Alaçatı'da bıçaklanarak öldürülen Alpay Kalyon'un cinayet zanlısı olay anını anlattı: Küfretti, dayanamayıp içeriden bıçak aldım
12:27 Kürtçe konuşan kadını yayından almasıyla gündem olan Didem Arslan, akıllara Müge Anlı'yı getirdi
12:12 Cami bombalamak için keşif raporu hazırlamakla suçlanan Tuğgeneral, terörle mücadele Daire Başkanlığı görevine getirildi
11:47 Canlı yayında yaptığı "Kürt" çıkışıyla konuşulan Didem Arslan'ın aslen nereli olduğu merak ediliyor
11:15 Hande Erçel, paylaştığı bikinili pozlarla büyüledi! 20 dakikada yarım milyon beğeni aldı
11:08 Bugün gram altının fiyatı 483 liradan işlem görüyor
11:05 Bu karar afet bölgeleri için! Antalya'daki yangın ile Kastamonu ve Sinop'taki sel alanları kamulaştırılıyor
11:03 Eski Genel Kurmay Başkanı Wali Mohammad Ahmadzai, ülkeden ayrılmak için sıra beklerken görüldü
10:55 Taliban sözcüsünden kadınlara ilginç mesaj: Evden çıkmayın, güçlerimiz sizinle nasıl konuşulacağını bilmiyor
Dünyanın önde gelen finans kuruluşu Citigroup, Bitcoin işine giriyor Dünyanın önde gelen finans kuruluşu Citigroup, Bitcoin işine giriyor         
13:32
Demet Özdemir, kıvrak dans videosuyla takipçilerinden tam not aldı Demet Özdemir, kıvrak dans videosuyla takipçilerinden tam not aldı         
13:23
Alaçatı'da bıçaklanarak öldürülen Alpay Kalyon'un cinayet zanlısı olay anını anlattı: Küfretti, dayanamayıp içeriden bıçak aldım Alaçatı'da bıçaklanarak öldürülen Alpay Kalyon'un cinayet zanlısı olay anını anlattı: Küfretti, dayanamayıp içeriden bıçak aldım         
12:55
Kürtçe konuşan kadını yayından almasıyla gündem olan Didem Arslan, akıllara Müge Anlı'yı getirdi Kürtçe konuşan kadını yayından almasıyla gündem olan Didem Arslan, akıllara Müge Anlı'yı getirdi         
12:27
Bu bölgede üretilemez denilmişti! Mehmet amca, hobi olarak diktiği fıstıkları ABD'ye ihraç ediyor Bu bölgede üretilemez denilmişti! Mehmet amca, hobi olarak diktiği fıstıkları ABD'ye ihraç ediyor         
12:14
Elazığ'dan dünyaya ihraç ediliyor! Alacakaya ilçesinden çıkarılan vişne mermeri 60 farklı ülkede kullanılıyor Elazığ'dan dünyaya ihraç ediliyor! Alacakaya ilçesinden çıkarılan vişne mermeri 60 farklı ülkede kullanılıyor         
11:49
Yıllar önce Yıllar önce "UFO gören güvenlikçi" diye haber olan adam, annesini ve kız kardeşini bıçaklayarak öldürüp intihar süsü vermiş         
11:42
Hande Erçel, paylaştığı bikinili pozlarla büyüledi! 20 dakikada yarım milyon beğeni aldı Hande Erçel, paylaştığı bikinili pozlarla büyüledi! 20 dakikada yarım milyon beğeni aldı         
11:15
Taliban sözcüsünden kadınlara ilginç mesaj: Evden çıkmayın, güçlerimiz sizinle nasıl konuşulacağını bilmiyor Taliban sözcüsünden kadınlara ilginç mesaj: Evden çıkmayın, güçlerimiz sizinle nasıl konuşulacağını bilmiyor         
10:55
Kürtçe konuşan konuğunu yayından aldığı için eleştirilen Didem Arslan Yılmaz: Özür dilerim Kürtçe konuşan konuğunu yayından aldığı için eleştirilen Didem Arslan Yılmaz: Özür dilerim         
10:30
Koronavirüs risk haritasında sevindiren detay! Çok yüksek risk kategorisinde tek kalan ilimiz Şanlıurfa Koronavirüs risk haritasında sevindiren detay! Çok yüksek risk kategorisinde tek kalan ilimiz Şanlıurfa         
10:05
Ocak ayında Can Küpeli'den boşanan Demet Şener, yeni aşkını kabul etti Ocak ayında Can Küpeli'den boşanan Demet Şener, yeni aşkını kabul etti         
10:00
Son anketten çarpıcı sonuçlar! Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı arasında makas kapandı Son anketten çarpıcı sonuçlar! Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı arasında makas kapandı         
21:08
Yıllar Davaro'nun Cano'suna hiç acımadı! Son halini görenler büyük şaşkınlık yaşıyor Yıllar Davaro'nun Cano'suna hiç acımadı! Son halini görenler büyük şaşkınlık yaşıyor         
20:29
Dünyaca ünlü oyuncu Jennifer Aniston Dünyaca ünlü oyuncu Jennifer Aniston "Gençlik hatamdı" diyerek itiraf etti: Uçakta pilotla cinsel ilişkiye girdim         
18:17
Cinsel fantezi hastanelik etti! Göğsüne eritilmiş şeker dökülen kadında yanıklar oluştu Cinsel fantezi hastanelik etti! Göğsüne eritilmiş şeker dökülen kadında yanıklar oluştu         
17:56
Seren Serengil, cezaevinde olduğu üç günü detaylarıyla anlattı: Bavulumu taşısınlar diye bekledim Seren Serengil, cezaevinde olduğu üç günü detaylarıyla anlattı: Bavulumu taşısınlar diye bekledim         
17:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.08.2021 13:38:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika gündem: Sivas'ta tamir ettiği kamyonunun altında kalan kişi öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement