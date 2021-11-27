Ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edilen Şahin'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye 112 sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Traktörün şarampole devrilmesi sonucu Kara hayatını kaybetti, yanında bulunan arkadaşı Şahin de yaralandı.

Köyden 58 YD 519 plakalı bir traktörle kaza yerine gelen Kara, arkadaşının otomobilini çekmeye çalışırken aracın kontrolünü kaybetti.

Avrupa haritası değişebilir! Arnavutluk Başbakanı Rama'dan Arnavutluk ve Kosova birleşebilir sinyali geldi

Erdoğan'ın, Kılıçdaroğlu'nu eleştirmesine çok sinirlendi! CHP'li belediye başkanı tören alanını terk etti

CHP'li vekili dinleyen Devlet Bahçeli, MHP'nin reddettiği teklif için yeni bir talimat verdi

AK Partili Yusuf Özoğul'a hakaret eden Metin Uca'dan bir paylaşım daha geldi