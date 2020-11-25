- Yeni itfaiye binası 2021'de hizmete girecek - Son Dakika

- Yeni itfaiye binası 2021'de hizmete girecek

25.11.2020 12:43

- Yeni itfaiye binası 2021'de hizmete girecek Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, 15 bin metrekarelik alana inşa edilecek olan, yeni itfaiye hizmet binası inşaat alanında incelemelerde bulundu Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin 15 bin metrekarelik alana inşa edilecek olan, yeni itfaiye...

- Yeni itfaiye binası 2021'de hizmete girecek

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, 15 bin metrekarelik alana inşa edilecek olan, yeni itfaiye hizmet binası inşaat alanında incelemelerde bulundu

SİVAS - Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin 15 bin metrekarelik alana inşa edilecek olan, yeni itfaiye hizmet binası inşaat alanında incelemelerde bulundu.

Sivas'ta temeli atılarak inşaat çalışmalarına başlanan yeni itfaiye binası, ulaşım kolaylığı açısından çevre yolunun kenarında bulunan eski otobüs toplanma merkezi üzerine yapılıyor. Toplam 15 bin metrekare olan proje içerisinde itfaiye araçları için kapalı otopark, personel için yemekhane, spor salonu, eğitim salonu, dinlenme salonu, simülasyon odası, 3 adet misafirhane, teknik servisler, idari birimler ve 9 adet yatak odası bulunuyor. Yenişehir Mahallesinde yapımı devam eden proje toplamda 18 milyon TL'ye ihale edildi.

İnşaat çalışmalarını yakından takip eden Başkan Bilgin, "Seçim döneminde hemşerilerimize söylediğimiz gibi belediyemizin asli ihtiyaçlarından olan şehrimizin güvenliğinden sorumlu olan, doğal afetlerde ilk müdahalelerde bulunan itfaiye ekiplerimizin bir hizmet binasına ihtiyacı vardı. Sadece bir hizmet binası olarak değil bir kompleks olarak düşündük. Yatak hanesinden, açık ve kapalı spor salonlarına kadar bir yaşam alanı oluşturuyoruz." dedi.

"Yeni itfaiye hizmet binamız Eylül ayında hizmete girecek"

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin Projenin 18 milyon TL'ye ihale edildiğini belirterek, "Projemizi inşallah 2021 yılı eylül ayı gibi hizmete sunacağız. Yine bu bölge de belediyemizin hizmet birimlerini kampüs haline getirme kapsamında inşallah Ulaştırma Müdürlüğümüzü ve Zabıta Müdürlüğümüzü de bu bölgeye toplu olarak getirdiğimiz zaman hemşerilerimizin hizmete kolay ulaşmalarını sağlayacağız. İtfaiye Hizmet binamızın içerisinde yapacağımız kapalı ve açık spor salonlarını hem itfaiyemiz hem zabıta birimimiz ortak olarak kullanabilecek. 2020 yılında yaşadığımız pandemi nedeniyle bazı projelerimizin yapımını ötelemiştik. İnşallah 2021 yılında bu ötelediğimiz projeleri de hayata geçirmeye başlayacağız. Proje şehrimize hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

- Yeni itfaiye binası 2021'de hizmete girecek
- Yeni itfaiye binası 2021'de hizmete girecek
- Yeni itfaiye binası 2021'de hizmete girecek
- Yeni itfaiye binası 2021'de hizmete girecek
- Yeni itfaiye binası 2021'de hizmete girecek
- Yeni itfaiye binası 2021'de hizmete girecek
- Yeni itfaiye binası 2021'de hizmete girecek

Hilmi Bilgin, İtfaiye, İnşaat, Sivas, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel - Yeni itfaiye binası 2021'de hizmete girecek - Son Dakika


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