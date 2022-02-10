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Son dakika gündem: Sivas'ta yolcu otobüsü ile 2 tır çarpıştı, 1 kişi öldü, 14 kişi yaralandı - Son Dakika

Son dakika gündem: Sivas'ta yolcu otobüsü ile 2 tır çarpıştı, 1 kişi öldü, 14 kişi yaralandı

10.02.2022 22:56
Son dakika gündem: Sivas'ta yolcu otobüsü ile 2 tır çarpıştı, 1 kişi öldü, 14 kişi yaralandı

Son dakika haberler... Sivas'ta yolcu otobüsü ile 2 tırın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı.

Sivas'ta yolcu otobüsü ile 2 tırın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı.

Ziya Ada (37) idaresindeki Sivas Hedef Turizm'e ait 58 ABB 534 plakalı yolcu otobüsü, Uğur Kale'nin (40) kullandığı 42 AIJ 315 plakalı demir profil yüklü tır ve Adnan Rençperoğlu (40) yönetimindeki 34 CGG 457 tır, Sivas- Kayseri kara yolu Maksutlu köyü mevkisinde çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis, polis ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, otobüs şoförü Ada olay yerinde yaşamını yitirdi. Tır sürücüleri, otobüs muavini Gökhan Kök (32) ile otobüsteki yolcular Abdul Kadim Hamzaoğlu (65), Neriman Hamzaoğlu (56), Feyzanur Özkan (23), Halime Gözde Buber (19), Elif Demir (24), Hafız Kekeç (22), Ali Osman Hökelek (29), Nur Selin Koç (20), Ahmet Kayasandık (23), Abbas Safa Güzelay (22) ve Dilara Tercan yaralandı.

Otobüste sıkışan bazı yaralılar, kurtarma ekiplerince çıkartıldı.

Ambulanslarla Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Kök ve Tercan, Sivas'a sevk edildi.

Ada'nın cenazesi, otopsi işlemleri için Şarkışla Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Son dakika gündem: Sivas'ta yolcu otobüsü ile 2 tır çarpıştı, 1 kişi öldü, 14 kişi yaralandı
Son dakika gündem: Sivas'ta yolcu otobüsü ile 2 tır çarpıştı, 1 kişi öldü, 14 kişi yaralandı

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Kayseri, Tercan, Turizm, Sivas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Sivas'ta yolcu otobüsü ile 2 tır çarpıştı, 1 kişi öldü, 14 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika gündem: Sivas'ta yolcu otobüsü ile 2 tır çarpıştı, 1 kişi öldü, 14 kişi yaralandı - Son Dakika
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