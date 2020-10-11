DHA YURT BÜLTENİ - 8 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 8
11.10.2020 11:54
Siverek'te 5 katlı binayı alevler sardı, mahallede panik yaşandıŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde 5 katlı binanın önünde çıkan yangın binayı sarınca mahallede büyük panik yaşandı.
Siverek'te 5 katlı binayı alevler sardı, mahallede panik yaşandı
ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde 5 katlı binanın önünde çıkan yangın binayı sarınca mahallede büyük panik yaşandı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü, 5 dairede maddi hasar oluştu.
Yangın, sabah saatlerinde ilçenin Dicle Mahallesi'nde meydana geldi. 5 katlı bir binanın önünde bulunan tahta kalaslar belirlenemeyen bir nedenle tutuştu. Alevler binaya sıçrayarak yükselmeye başlayınca mahallede panik yaşandı. Yangını fark eden bina sakinleri evlerini terk ederek sokağa koşarken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülen yangın sonrası 5 dairede maddi hasar oluştu. Yükselen alevleri çevredeki mahalle sakinleri cep telefonu kamerası ile kayıt altına aldı.
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