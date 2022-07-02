YPG/PKK, buradan Fırat Kalkanı Harekatı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgesindeki yerleşim yerleri ile emniyeti sağlayan Türk güvenlik güçlerine ve muhalif savaşçıların mevzilerine saldırıyor.

SMO kaynaklarından alınan bilgiye göre, Suriye'nin kuzeyindeki Azez'den hareket eden takviye konvoyunda, personel taşıyıcı zırhlı araçlar, çok namlulu roket atar ve havan topu yer aldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Son dakika gündem: SMO, YPG/PKK'lı teröristlerin işgalindeki Tel Rıfat cephe hattına takviye gönderdi - Son Dakika

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