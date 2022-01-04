EŞİ VE ÇOCUKLARININ TABUTLARINA DOKUNUP GÖZYAŞI DÖKTÜ - Son Dakika

Adana'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Samet Çulha (40) ile oğulları Ali (9) ve Hüseyin Çulha'nın (6) Adana Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsileri tamamlandı. Yakınları tarafından teslim alınan baba ve 2 oğlunun cenazeleri, Buruk Mezarlığı'na götürüldü. Buradaki cenazeye Yüreğir Kaymakamı Oğuzhan Bingöl, Adana Büyükşehir Başkanı Zeydan Karalar, Çulha ailesi ve yakınları katıldı. Cenazede eşi ve çocuklarının tabutlarına dokunan Asiye Çulha, gözyaşlarına boğuldu. Asiye Çulha, yakınlarının desteğiyle güçlükle ayakta durabildi. Kılınan namazın ardından Samet Çulha ile oğulları Ali ve Hüseyin Çulha, gözyaşları arasında toprağa verildi.