Son dakika gündem: Sobaya uzun boru döşemek ölümcül hata - Son Dakika

Son dakika gündem: Sobaya uzun boru döşemek ölümcül hata

10.12.2020 09:24
Son dakika gündem: Sobaya uzun boru döşemek ölümcül hata, System.String[]

Son dakika haberleri: DENİZLİ İtfaiye Daire Başkanı Murat Başlı, sobadan sızan karbonmonoksit gazı nedeniyle yaşanan ölümlerin önüne geçmek için vatandaşları bilgilendirmek amacıyla soba kurulurken yapılan ölümcül hataları sıraladı.

DENİZLİ İtfaiye Daire Başkanı Murat Başlı, sobadan sızan karbonmonoksit gazı nedeniyle yaşanan ölümlerin önüne geçmek için vatandaşları bilgilendirmek amacıyla soba kurulurken yapılan ölümcül hataları sıraladı. Murat Başlı, fazla ısı sağlamak için oda içinde birden fazla dirsek ile uzun boru döşemenin ve baca tıkanıklığının en ölümcül hatalar olduğunu söyledi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Murat Başlı, kış ayının gelmesiyle doğalgaz olmayan yerleşim yerlerinde soba kullanımının başladığına dikkati çekip, buna bağlı karbonmonoksit gazından ölümlerin yaşanmaması için vatandaşları bilgilendirmek amacıyla soba kullanımıyla ilgili uyarılar yaptıklarını ve eğitimler verdiklerini söyledi. Soba kurulumunda ve yakılmasından yapılacak en küçük bir hatanın bile vatandaşların hayatlarını kaybetmesine neden olabileceğinin altını çizen Murat Başlı, "Biz, sobadan sızan ve fark edilmeyen karbonmonoksit gazından ölümlere tabiri yerindeyse 'sinsi ölüm' diyoruz. Soba kurulumunda basit kurallara uyarak, bu sinsi ölümlerin önüne geçebiliriz" dedi.

'EN GÜVENLİ BORU UZUNLUĞU, EN KISA OLANIDIR'Bir evde doğru soba kurulumunu uygulamalı olarak gösteren Başlı, "Sobanın yanında yanabilecek herhangi bir eşya olmamalı, altına da ısı yayacağından dolayı mermer ya da taş gibi malzeme konulmalıdır. Ahşap ya da yanıcı madde koymak yangına neden olabilir. Soba yanarken içinde biriken karbonmonoksit gazını dışarıya atmak için boru tertibatı en fazla sobadan bacaya kadar dikine 2 boy, yatay 2 boy ve bir dirsek olacak şekilde takılmalıdır. En güvenli olan boru uzunluğu bu şekildedir. Gazı rahat bir şekilde dışarıya atar. Bazı vatandaşlarımız sobayı en uzak yere yerleştirip, odayı ısıtsın diye boruyu uzatmaya çalışıyor. Bu sıvı hale gelen kurumun uzun borulardan akmasına ve gazın sızmasına neden olur. Gece sobayı yaktıktan sonra uykuya dalan kişi, sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiğini anlamayacak, üzerine ağırlık çökecek ya da öksürükle uykusundan uyanacaktır.  Zehirlenen kişi uyandığında temiz hava almak için kapıya pencereye kadar ulaşamayabilir ve ölümle sonuçlanabilir" dedi.'ODAYI ISITMAK AMACIYLA UZUN BORU DÖŞEMEK ÖLÜMCÜL HATADIR'Evde bir odaya ısı sağlamak amacıyla uzun boru döşemenin en ölümcül hatalardan biri olduğunu konusunda uyaran Başlı, "En ölümcül hata soba borularının oda içinde dolaştırılması ve bacanın tıkalı olmasıdır. Soba borusunun görevi biriken gazı dışarı atmaktır. Isı yaymak borunun değil sobanın görevidir. Uzun döşenen borulardan ısı sağlamak yanlış bir hatadır. Hayatımıza mal olabilir. Geçtiğimiz yıl bir kızımız odaya döşenen uzun borudan sızan gazdan dolayı hayatını kaybetmişti. Hatta bu nedenle aynı odada yatan aileler bile hayatlarını kaybedebiliyor. Bu ölümlerin önüne küçük önlemlere uyarak geçilebilir" diye konuştu.'SOBAYI YANICI MADDEYLE TUTUŞTURMAK HAYATİ ZARAR VERİR'

Sobayı tutuşturmak amacıyla içine kolonya, ispirto, tiner gibi yanıcı maddelerin atılması gerektiğine dikkati çeken Başlı, "Sobayı tutuşturmak amacıyla içine yanıcı madde atarak yakmaya çalışmak kişiye hayati zarar verebilir. Önce parlama yapar ardından da yangın çıkarabilir. Kutusuyla sobanın içine atılırsa patlama da yaşanabilir. Ellerde ve yüzlerde ciddi yanıklar oluşur. Sobayı küçük gazete kağıtları ve çırayla tutuşturmak en sağlıklısıdır. Şiddetli rüzgarlarda soba kontrollü yakıldıktan sonra uyumadan önce kesinlikle kömür atılmamalıdır. Tamamen tutuştuktan sonra rüzgarın da etkisiyle ters akım dediğimiz geri tepme yaşanmaması için baca ve altı kapatılmalıdır" dedi.


Son dakika gündem: Sobaya uzun boru döşemek ölümcül hata
Son dakika gündem: Sobaya uzun boru döşemek ölümcül hata
Son dakika gündem: Sobaya uzun boru döşemek ölümcül hata
Son dakika gündem: Sobaya uzun boru döşemek ölümcül hata
Son dakika gündem: Sobaya uzun boru döşemek ölümcül hata
Son dakika gündem: Sobaya uzun boru döşemek ölümcül hata

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Doğalgaz, İtfaiye, Soba, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Sobaya uzun boru döşemek ölümcül hata - Son Dakika


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