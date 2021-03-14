Son dakika gündem: Söğütlü'de Kovid-19 denetimleri - Son Dakika

Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimleri devam ediyor.

Söğütlü Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İsmet Yıldız, Söğütlü İlçe Emniyet Amiri Ümit Karatepe'yi makamında ziyaret ederek Kovid-19 denetimleriyle ilgili görüşme gerçekleştirdi.

Yıldız, yaptığı açıklamada, polis ekipleriyle denetim gerçekleştirdiklerini belirterek esnafın tedbirlere uymasının kendilerini mutlu ettiğini kaydetti.

Yıldız, denetimlerin devam edeceğini sözlerine ekledi.