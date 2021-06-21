Son dakika gündem: Sokak müzisyenlerinin köpeklerden kaçma anı kamerada - Son Dakika

ANTALYA'da sokak sanatçılarının köpeklerden korkup kaçtığı anlar, çevredeki bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Konyaaltı ilçesi Uluç Mahallesi'ndeki bir sokakta, üç müzisyen, klarnet ve darbuka çaldı. Bu sırada sokak köpekleri de havlayarak koşmaya başladı. Müzik yapmaya devam eden müzisyenler, köpeklerin kendilerine doğru geldiğini fark edince hızlıca otomobillerine binip uzaklaştı. O anlar, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.