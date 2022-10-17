Son dakika haber: Söke'de sokak köpeği saldırısıyla yaralanan çocuğun ailesinden barınak talebi - Son Dakika
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Son dakika haber: Söke'de sokak köpeği saldırısıyla yaralanan çocuğun ailesinden barınak talebi

17.10.2022 19:59

Son dakika haberlerine göre Aydın'ın Söke ilçesinde bir süre önce sokak köpeklerinin saldırısı sonucu yaralanan 6 yaşındaki çocuğun ailesi, ilçede bir barınak kurulmasını ve sokak hayvanlarının barınağa alınmasını istedi.

Aydın'ın Söke ilçesinde bir süre önce sokak köpeklerinin saldırısı sonucu yaralanan 6 yaşındaki çocuğun ailesi, ilçede bir barınak kurulmasını ve sokak hayvanlarının barınağa alınmasını istedi.

Gazetecilere açıklama yapan Deniz Başay, 6 yaşındaki oğlu Kerem Başay'ın 15 Ekim'de Konak Mahallesi Özbaş Sokak Egecan Sitesi önünde sokak köpeklerinin saldırısına uğradığını söyledi.

Hastaneye kaldırılan oğlunun başından ve yüzünden yaralandığını, olayın şokunu atlamadıklarını anlatan Başay, "Her gün hastaneye giderek aşı oluyoruz. Oğlumun vücudunun birçok yerinde köpeklerin diş izi var. Oğlum gibi diğer çocukların can güvenliği yok." dedi.

Bölgede sokak köpeklerinin kalabalık gruplar halinde gezdiğini ifade eden Başay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz yardım istiyoruz. Olay çok ciddi durumlara gitmeye başladı. Mahallemizde çok sayıda vatandaş yaşıyor ve çocukları var. Burası okul yolu, çocuklar okula gitmeye korkar oldu. Sesimizi duysunlar. Çocuğuma daha kötüsü de olabilirdi. Bize yardım etsinler. Söke'deki bu sokak hayvanlarını alıp bir barınakta daha iyi koşullarda bakabilirler. Mahalle sakinleri de rahat bir nefes alır. "

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Kaynak: AA

Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Söke'de sokak köpeği saldırısıyla yaralanan çocuğun ailesinden barınak talebi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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