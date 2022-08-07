Son dakika haberleri... SOMA'DA ORMAN YANGINI (2) - Son Dakika
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Son dakika haberleri... SOMA'DA ORMAN YANGINI (2)

07.08.2022 02:46
Son dakika haberleri... SOMA'DA ORMAN YANGINI (2)

Son dakika haberleri... ALEVLERE HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE DEVAM EDİYORManisa'nın Soma ilçesinde, saat 19.20 sıralarında çıkan orman yangına ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

ALEVLERE HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE DEVAM EDİYOR

Manisa'nın Soma ilçesinde, saat 19.20 sıralarında çıkan orman yangına ekiplerin müdahalesi devam ediyor. Alevlere ilk müdahale yangın çıktıktan 8 dakika sonra yapılırken, Soma Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerine, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri de 50 arazöz, 14 dozer, 12 su tankeri ile karadan, 4 helikopterle de havadan destek verdi.

GECE GÖRÜŞLÜ YANGIN SÖNDÜRME HELİKOPTERİ GÖREV BAŞINDA

Öte yandan, saat 23.00 itibariyle gece görüşlü 2 yangın söndürme helikopteri de çalışmalara destek veriyor.

YORUMLAR
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Soma'daki orman yangını 12 saatte kontrol altında (2) Soma'daki orman yangını 12 saatte kontrol altında (2) Soma'daki orman yangınında 50 hektarlık alan zarar gördü Soma'daki orman yangınında 50 hektarlık alan zarar gördü Soma'daki orman yangını kontrol altına alındı Soma'daki orman yangını kontrol altına alındı
Kaynak: DHA

Manisa, Soma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... SOMA'DA ORMAN YANGINI (2) - Son Dakika

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