Son dakika haberleri: Somali, COVAX kapsamında gönderilen Kovid-19 aşılarını teslim aldı - Son Dakika

Somali'ye, Dünya Sağlık Örgütünün düşük ve orta gelirli ülkelerin aşılara eşit erişimini sağlamayı amaçlayan Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında gönderilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşıları ulaştı.

Somali Sağlık Bakanlığı, yazılı açıklamada, Hindistan Serum Enstitüsü tarafından geliştirilen ve UNICEF tarafından temin edilen 300 bin doz AstraZeneca/Oxford aşısını teslim aldıkları bilgisini paylaştı.

Aşıların ilk olarak salgınla mücadele eden sağlık çalışanlarına ve risk grubundaki kişilere yapılacağı bildirildi.

Mart 2020'den bu yana 8 bin 946 kişide Kovid-19 tespit edilen ülkede, virüs nedeniyle 349 kişi hayatını kaybetti.

Afrika genelinde şimdiye kadar Güney Afrika Cumhuriyeti, Sudan, Angola, Senegal, Mısır, Cezayir, Uganda, Togo, Ruanda, Fas, Fildişi Sahili, Seyşeller, Mozambik, Gana, Morityus, Ekvator Ginesi, Malavi, Kenya ve Zimbabve'de virüse karşı kitlesel aşılama başlatıldı.