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Son dakika gündem: Son 24 saatte korona virüsten 153 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Son dakika gündem: Son 24 saatte korona virüsten 153 kişi hayatını kaybetti

13.01.2022 19:57
Son dakika gündem: Son 24 saatte korona virüsten 153 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberi: Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 153 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 75 bin 564 yeni vakanın olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 153 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 75 bin 564 yeni vakanın olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. 13 Ocak'ta açıklanan 24 saatlik verilere göre 75 bin 564 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 153 oldu. Bir günde toplam 410 bin 116 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 51 bin 675 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 83,86 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 92,16 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 138 milyon 326 bin 318 'e yükseldi.

2 DOZ AŞILAMADA İLK SIRADA OSMANİYE VAR

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 88,3 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye'yi, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa takip etti.

EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 60,7 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Omicron varyantı ülkemizde de baskın varyant haline geldi. Vaka sayıları bir önceki aya oranla yaklaşık 4 kat arttı. Fakat salgının ilk dönemlerine kıyasla, enfekte olanların çok daha düşük bir oranı hastaneye yatıyor. Tedbir önemli bir zorunluluk. Temkinli ve tedbirli olalım" dedi.

(Hidayet Türkyılmaz/ İHA)

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Sağlık Bakanlığı, Osmaniye, Türkiye, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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