Son dakika gündem: Son 24 saatte korona virüsten 181 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 181 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 9 bin 537 yeni vaka sayısının olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 181 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 22 bin 631'e yükseldi. Bugün toplam 168 bin 289 test yapılırken, 9 bin 537 yeni vaka sayısı, bin 103 kişi de yeni hasta sayısı oldu. Toplam vaka sayısının 2 milyon 317 bin 118 olduğu, bugün iyileşen 7 bin 902 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 2 milyon 190 bin 47'ye yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 4,3, toplam ağır hasta sayısının ise 2 bin 903 olduğu açıklandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün tespit edilen bin 103 yeni hasta var. Vaka sayıları düşmeye devam ediyor. Ağır hasta sayısı 3 binin altına geriledi. Kısıtlama ve tedbirler netice veriyor. Birlikte mücadele etmeye ve ülkemizi küresel salgının yıkıcı ektisinden kurtarmaya kararlıyız" ifadelerine yer verdi.

(Mustafa Cenik/İHA)