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Son dakika gündem: Son 24 saatte korona virüsten 193 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Son dakika gündem: Son 24 saatte korona virüsten 193 kişi hayatını kaybetti

15.12.2021 20:42
Son dakika gündem: Son 24 saatte korona virüsten 193 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 193 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 19 bin 872 yeni vakanın olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 193 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 19 bin 872 yeni vakanın olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. 15 Aralık'ta açıklanan 24 saatlik verilere göre, 19 bin 872 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 193 oldu. Bir günde toplam 357 bin 325 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 25 bin 239 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 82,22 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 91,17 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 122 milyon 37 bin 127'e yükseldi.

2 doz aşılamada ilk sırada Ordu var

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 85,5 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Ordu'yu Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Bartın takip etti.

En düşük aşılama Şanlıurfa'da

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 58,3 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt takip etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Aşının sonuçlarını biliyoruz: Kişiyi koruma altına alıyor ve hastalığın genelde hafif geçirilmesini sağlıyor. Bu kadar mı? Hepsi sağlıkla mı ilgili? Değil. Aşı, toplumsal hayatın normale dönmesini kolaylaştırıyor, önünü açıyor. Hayatı desteklemek için de eksik aşılarınızı olun" dedi.

(Musa Erdoğan/İHA)

Son dakika gündem: Son 24 saatte korona virüsten 193 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı, Türkiye, Aralık, Aşı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Son 24 saatte korona virüsten 193 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


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