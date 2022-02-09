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Son dakika gündem: Son 24 saatte korona virüsten 266 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Son dakika gündem: Son 24 saatte korona virüsten 266 kişi hayatını kaybetti

09.02.2022 19:42
Son dakika gündem: Son 24 saatte korona virüsten 266 kişi hayatını kaybetti

Son dakika gündem haberi: - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte 266 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 108 bin 563 yeni vakanın olduğunu açıkladı.

- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte 266 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 108 bin 563 yeni vakanın olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. 9 Şubat'ta açıklanan 24 saatlik verilere göre 108 bin 563 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 266 oldu. Bir günde toplam 452 bin 363 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 88 bin 647 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 84,69 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 92,68 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 143 milyon 478 bin 985'e yükseldi.

2 DOZ AŞILAMADA İLK SIRADA OSMANİYE VAR

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 88,9 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye'yi, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa takip etti.

EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 61,7 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda " Omicron'un ilk etkileyip, yayılım gösterdiği şehirlerde vaka sayıları ciddi düşüş gösteriyor. Diğer şehirlerimizde de durumun benzer şekilde seyretmesi bekleniyor. Yine aynı şekilde, hastalığı daha ağır geçirenler yaşlılarımızla kronik hastalığı olanlar. Çözüm tedbir ve aşı" dedi.

(Hidayet Türkyılmaz/İHA)

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Sağlık Bakanlığı, Fahrettin Koca, Osmaniye, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Son 24 saatte korona virüsten 266 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


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