Sosyal bilgiler öğretmeni çıkardığı kitapla çocuklara Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı tanıtıyor

Bitlis'in Tatvan ilçesinde görevli sosyal bilgiler öğretmeni Mihraç Kulu, çocuklara Ahlat Selçuklu Mezarlığı'nı daha iyi tanıtmak amacıyla kitap çıkardı.

"Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı Rehber ve Etkinlik" adını verdiği kitabını çocuklara ulaştıran Kulu, bu sayede tarihi mezarlığı eğlenerek, öğrenerek keşfetmelerini ve kültürel mirasın birer koruyucuları olmalarını sağlamayı istiyor.

Kulu, gazetecilere, tarihi mekanların korunarak gelecek nesillere aktarılması gerektiğini söyledi.

Görev yaptığı yerlerde bu bilinçle öğrencilere yönelik çeşitli eğitim programları ve sosyal projeler hazırladığını belirten Kulu, şunları kaydetti:

"Tatvan'da 8 yıldır görev yapıyorum. Bu süre zarfında eğitim ve projelerle tarihi Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı çocuklara tanıtmaya çalışıyorum. Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı da eşsiz bir kültürel mirasımız. Kültür ve tarih dolu, Anadolu'nun tapusudur. 2 yıllık bir çalışma sonucunda kendi imkanlarımla çocuklara yönelik 'Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı Rehber ve Etkinlik Kitabı'nı hazırladım. Mahalle ve köyleri dolaşarak kitabı dağıtıyorum. Çocuklar mutlu oluyor. Bende böyle bir çalışmayı yaptığım için gururluyum."

Kitap sayesinde tarihi Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı daha iyi tanıma fırsatı bulduklarını belirten çocuklar da Kulu'ya teşekkür etti.