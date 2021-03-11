Son dakika gündem: Soylu, Batman'da kaza yapan öğrenci servisinin 16 kişilik kapasitesine rağmen 26 kişi taşıdığını bildirdi - Son Dakika

Son dakika gündem: Soylu, Batman'da kaza yapan öğrenci servisinin 16 kişilik kapasitesine rağmen 26 kişi taşıdığını bildirdi

11.03.2021 17:09
Son dakika gündem: Soylu, Batman'da kaza yapan öğrenci servisinin 16 kişilik kapasitesine rağmen 26 kişi taşıdığını bildirdi, System.String[]

Son dakika gelişmesine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Batman'ın Sason ilçesinde 2 kardeşin hayatını kaybetmesine neden olan trafik kazasına ilişkin "16 kişilik arabada kaç kişi vardı biliyor musunuz, 26 kişi. Bu katliama açık davetiye çıkarmadır.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Batman'ın Sason ilçesinde 2 kardeşin hayatını kaybetmesine neden olan trafik kazasına ilişkin "16 kişilik arabada kaç kişi vardı biliyor musunuz, 26 kişi. Bu katliama açık davetiye çıkarmadır. Bizim bunu kabul etmemiz mümkün değil." dedi.

Soylu, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığında (AFAD), Ankara, Balıkesir, Bartın, Bilecik, Bolu, Bursa, Çanakkale, Düzce, Edirne, Eskişehir, İstanbul, Karabük, Kırklareli, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Sakarya, Tekirdağ, Zonguldak, Yalova il emniyet müdürlüklerine bağlı trafik birim amirleri ve Eskişehir Trafik Polis Eğitim Merkezi Müdürlüğü birim amirlerinin katılımıyla düzenlenen "Trafik Birim Amirleri Marmara Bölge Değerlendirme Toplantısı"na videokonferans yöntemiyle iştirak etti.

Soylu, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin 2011-2020 döneminde, Birleşmiş Milletler nezdinde belirlenen "kazalardaki can kaybının yüzde 50 azaltılması" hedefini tutturan iki ülkeden biri olduğunu söyledi.

Bakan Soylu, 2015'te yıllık 7 bin 530 olan trafik kazaları can kaybı sayısının 2020 sonu itibarıyla 4 bin 866 olarak kayıtlara geçtiğini belirterek, yüzde 35'lik bir azalış elde edildiğini bildirdi.

Ülke genelindeki trafik kazalarının yüzde 36'sının, can kayıplarının ise yüzde 33'ünün toplantıya katılan 20 ilde gerçekleştiğine işaret eden Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2020'de 2019'a göre ölümlü kazalarda ülke genelinde yüzde 11,9 azalış olmuşken bu 20 ilimizdeki tamamındaki azalış yüzde 19,7 olmuştur. Aynı dönemde yaya ölümlerinde azalış Türkiye genelinde yüzde 20,6, söz konusu 20 ilimizde ise yüzde 37,7 olarak gerçekleşmiştir."

Soylu, yaya trafiği ile ilgili bir kampanyaları olduğunu da hatırlattı.

"Motosiklet konusunda ciddi bir çalışma yapacağız"

Motosiklet kazalarının ülke genelinde yüzde 31,1 azaldığını, toplantıya katılan 20 ilde ise yüzde 3 oranında arttığını bildiren Soylu, şöyle konuştu:

"Motosikletlerin karıştığı kazalardaki can kayıpları, ülke genelinde yüzde 20,6 azalırken bu bölgedeki azalış yüzde 13,6 seviyesinde kalmıştır. Özellikle önümüzdeki ayların sonlarında da bu motosiklet konusunda ciddi bir çalışma yapacağız. Bu yıl bir haftayı da motosiklet ve kaska ayıracağız. Bu tabloya baktığımızda Marmara Bölgesi ve çevresindeki 20 ilde genel olarak özellikle yaya güvenliğinde ülke ortalamasının üzerinde bir başarı görülüyor."

"Bu katliama açık davetiye çıkarmadır"

Batman'ın Sason ilçesinde okul servis minibüsünün yaptığı ve 2 kardeşin hayatını kaybettiği trafik kazasına ilişkin, "16 kişilik arabada kaç kişi vardı biliyor musunuz, 26 kişi. Öğrenci minibüsü köyden nakletse de kabul edebileceğimiz bir iş değildir. Bu katliama açık davetiye çıkarmadır. Bizim bunu kabul etmemiz mümkün değil. Bize neden sık sık denetim yapıyorsunuz diyenlere bir cevabımız var. Tam da bunlara engel olmak için, çocuklarımız ölmesin, sakat kalmasın, hayata küsmesinler diye." dedi.

Soylu, "16 kişilik araç eğer 26 kişinin hele de öğrencinin yanında aynı zamanda tekstil işçilerinin taşındığı bir araç olursa parayı kazanırsınız ama hayatı kaybedersiniz. Bunu kabul etmemiz mümkün değildir." değerlendirmesini yaptı.

"Alkollü sürücülerin trafikte yeri yok"

İçişleri Bakanı Soylu, alkollü araç kullanan sürücülere müsamaha gösterilmemesini isteyerek, şunları kaydetti:

"Alkollü sürücülerin trafikte yeri yok. Bu kadar açık ve net. Araba kullanmasınlar. Taksi çağırsınlar, taksiyle gidecekleri yere gitsinler. Buna müsamaha göstermeyeceğimizi bir kez daha ifade ediyorum."

Süleyman Soylu, Motosiklet, Otomobil, Batman, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Soylu, Batman'da kaza yapan öğrenci servisinin 16 kişilik kapasitesine rağmen 26 kişi taşıdığını bildirdi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

PSG, Cristiano Ronaldo için harekete geçti Emekli Orgeneral Edip Başer hayatını kaybetti AstraZeneca aşısının kullanımı 9 ülkede durduruldu Acun Ilıcalı, Fortuna Sittard'ın başına Okan Buruk'u getirmek istiyor Bilecik'te kan donduran cinayet! Kocasını baltayla öldürdü Ceren Duman cinayetinde kan donduran ayrıntı! Genç kızı gömdükleri çukurun üzerinde yemek yiyerek, alkol almışlar Budamak istediği ağaçta bayılan yaşlı adam dalda asılı kaldı Neymar, unutamadığı eski sevgilisi Natalia Barulich'in fotoğrafını beğendi
Bakan Soylu'yu Batman'daki kazaya isyan etti: 16 kişilik arabada 26 kişi vardı, bu katliama açık davetiye çıkarmadır Bakan Soylu'yu Batman'daki kazaya isyan etti: 16 kişilik arabada 26 kişi vardı, bu katliama açık davetiye çıkarmadır         
22:06
Set çalışanına hakaret eden Deniz Çakır, savcılığa şikayet edildi Set çalışanına hakaret eden Deniz Çakır, savcılığa şikayet edildi         
21:31
Fenerbahçe: Türkiye'de futbol 1959'dan önce de vardı Fenerbahçe: Türkiye'de futbol 1959'dan önce de vardı         
21:19
Koronada hastaneye yatış ve ölümleri yüzde 85 azaltan ilaç geliştirildi Koronada hastaneye yatış ve ölümleri yüzde 85 azaltan ilaç geliştirildi         
20:51
Son Dakika: Türkiye'de 11 Mart günü koronavirüs nedeniyle 63 kişi vefat etti, 14 bin 46 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 11 Mart günü koronavirüs nedeniyle 63 kişi vefat etti, 14 bin 46 yeni vaka tespit edildi         
20:35
Genç kız kaldığı otel odasına zorla giren şahsın cinsel saldırısına uğradı Genç kız kaldığı otel odasına zorla giren şahsın cinsel saldırısına uğradı         
19:18
Amcalarından iki yeğenine kanlı pusu: Genç kadın ve ağabeyi hayatını kaybetti Amcalarından iki yeğenine kanlı pusu: Genç kadın ve ağabeyi hayatını kaybetti         
17:57
60 milyonluk uyuşturucuyla yakalanan Çinli kaptan aldığı cezayı durunca bayıldı 60 milyonluk uyuşturucuyla yakalanan Çinli kaptan aldığı cezayı durunca bayıldı         
16:36
Dün toprağa verdiğimiz Rasim Öztekin'in ölümüne neden olan hastalığı yıllar önce sinyal vermiş Dün toprağa verdiğimiz Rasim Öztekin'in ölümüne neden olan hastalığı yıllar önce sinyal vermiş         
15:46
Yarın açıklanacak reform paketinin detayları netleşmeye başladı: Borçlar ertelenecek, bedelsiz arsa temin edilecek Yarın açıklanacak reform paketinin detayları netleşmeye başladı: Borçlar ertelenecek, bedelsiz arsa temin edilecek         
14:49
Hakim, kadınların karnına yazı yazdığı görüntüyü sordu! Sahte hocanın savunması akıl alır gibi değil Hakim, kadınların karnına yazı yazdığı görüntüyü sordu! Sahte hocanın savunması akıl alır gibi değil         
14:33
Eniştesi tarafından ormanda tecavüze uğrayan adam, çıplak fotoğraflarıyla Müge Anlı'ya başvurdu Eniştesi tarafından ormanda tecavüze uğrayan adam, çıplak fotoğraflarıyla Müge Anlı'ya başvurdu         
13:34
Kocasını bulmak için Esra Erol'a katılan hamile kadına şok telefon: Kocan 4 ay benimle birlikteydi Kocasını bulmak için Esra Erol'a katılan hamile kadına şok telefon: Kocan 4 ay benimle birlikteydi         
11:54
1853 yılından sonra bir ilk! Bahar mevsimini sadece 1 ay yaşayacağız 1853 yılından sonra bir ilk! Bahar mevsimini sadece 1 ay yaşayacağız         
11:28
Şükriye Tutkun, Erdoğan'la ilgili paylaşımını tekrarladı: Linç edileceğimi bile bile aynı cümleyi tekrar kurmak istiyorum Şükriye Tutkun, Erdoğan'la ilgili paylaşımını tekrarladı: Linç edileceğimi bile bile aynı cümleyi tekrar kurmak istiyorum         
10:46
Yurt dışında vefat eden Karahan Çantay'ın naaşı sahipsiz mi kaldı? Kız kardeşi iddialara ateş püskürdü Yurt dışında vefat eden Karahan Çantay'ın naaşı sahipsiz mi kaldı? Kız kardeşi iddialara ateş püskürdü         
10:34
Akıllı telefon devlerinin Türkiye'de üretime başlamasıyla fiyatlar yarı yarıya düştü Akıllı telefon devlerinin Türkiye'de üretime başlamasıyla fiyatlar yarı yarıya düştü         
09:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2021 22:13:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika gündem: Soylu, Batman'da kaza yapan öğrenci servisinin 16 kişilik kapasitesine rağmen 26 kişi taşıdığını bildirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei