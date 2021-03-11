Son dakika gündem: Soylu, Batman'da kaza yapan öğrenci servisinin 16 kişilik kapasitesine rağmen 26 kişi taşıdığını bildirdi - Son Dakika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Batman'ın Sason ilçesinde 2 kardeşin hayatını kaybetmesine neden olan trafik kazasına ilişkin "16 kişilik arabada kaç kişi vardı biliyor musunuz, 26 kişi. Bu katliama açık davetiye çıkarmadır. Bizim bunu kabul etmemiz mümkün değil." dedi.

Soylu, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığında (AFAD), Ankara, Balıkesir, Bartın, Bilecik, Bolu, Bursa, Çanakkale, Düzce, Edirne, Eskişehir, İstanbul, Karabük, Kırklareli, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Sakarya, Tekirdağ, Zonguldak, Yalova il emniyet müdürlüklerine bağlı trafik birim amirleri ve Eskişehir Trafik Polis Eğitim Merkezi Müdürlüğü birim amirlerinin katılımıyla düzenlenen "Trafik Birim Amirleri Marmara Bölge Değerlendirme Toplantısı"na videokonferans yöntemiyle iştirak etti.

Soylu, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin 2011-2020 döneminde, Birleşmiş Milletler nezdinde belirlenen "kazalardaki can kaybının yüzde 50 azaltılması" hedefini tutturan iki ülkeden biri olduğunu söyledi.

Bakan Soylu, 2015'te yıllık 7 bin 530 olan trafik kazaları can kaybı sayısının 2020 sonu itibarıyla 4 bin 866 olarak kayıtlara geçtiğini belirterek, yüzde 35'lik bir azalış elde edildiğini bildirdi.

Ülke genelindeki trafik kazalarının yüzde 36'sının, can kayıplarının ise yüzde 33'ünün toplantıya katılan 20 ilde gerçekleştiğine işaret eden Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2020'de 2019'a göre ölümlü kazalarda ülke genelinde yüzde 11,9 azalış olmuşken bu 20 ilimizdeki tamamındaki azalış yüzde 19,7 olmuştur. Aynı dönemde yaya ölümlerinde azalış Türkiye genelinde yüzde 20,6, söz konusu 20 ilimizde ise yüzde 37,7 olarak gerçekleşmiştir."

Soylu, yaya trafiği ile ilgili bir kampanyaları olduğunu da hatırlattı.

"Motosiklet konusunda ciddi bir çalışma yapacağız"

Motosiklet kazalarının ülke genelinde yüzde 31,1 azaldığını, toplantıya katılan 20 ilde ise yüzde 3 oranında arttığını bildiren Soylu, şöyle konuştu:

"Motosikletlerin karıştığı kazalardaki can kayıpları, ülke genelinde yüzde 20,6 azalırken bu bölgedeki azalış yüzde 13,6 seviyesinde kalmıştır. Özellikle önümüzdeki ayların sonlarında da bu motosiklet konusunda ciddi bir çalışma yapacağız. Bu yıl bir haftayı da motosiklet ve kaska ayıracağız. Bu tabloya baktığımızda Marmara Bölgesi ve çevresindeki 20 ilde genel olarak özellikle yaya güvenliğinde ülke ortalamasının üzerinde bir başarı görülüyor."

"Bu katliama açık davetiye çıkarmadır"

Batman'ın Sason ilçesinde okul servis minibüsünün yaptığı ve 2 kardeşin hayatını kaybettiği trafik kazasına ilişkin, "16 kişilik arabada kaç kişi vardı biliyor musunuz, 26 kişi. Öğrenci minibüsü köyden nakletse de kabul edebileceğimiz bir iş değildir. Bu katliama açık davetiye çıkarmadır. Bizim bunu kabul etmemiz mümkün değil. Bize neden sık sık denetim yapıyorsunuz diyenlere bir cevabımız var. Tam da bunlara engel olmak için, çocuklarımız ölmesin, sakat kalmasın, hayata küsmesinler diye." dedi.

Soylu, "16 kişilik araç eğer 26 kişinin hele de öğrencinin yanında aynı zamanda tekstil işçilerinin taşındığı bir araç olursa parayı kazanırsınız ama hayatı kaybedersiniz. Bunu kabul etmemiz mümkün değildir." değerlendirmesini yaptı.

"Alkollü sürücülerin trafikte yeri yok"

İçişleri Bakanı Soylu, alkollü araç kullanan sürücülere müsamaha gösterilmemesini isteyerek, şunları kaydetti:

"Alkollü sürücülerin trafikte yeri yok. Bu kadar açık ve net. Araba kullanmasınlar. Taksi çağırsınlar, taksiyle gidecekleri yere gitsinler. Buna müsamaha göstermeyeceğimizi bir kez daha ifade ediyorum."