Son dakika gündem: "Söz Yetenekte"nin 2'nci bölümü "1915Çanakkale Projesi"nde yapılacak - Son Dakika

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) tarafından Yap-İşlet-Devret (YİD) modeliyle ihale edilen, inşaat çalışmaları Daelim, Limak, SK&EC ve Yapı Merkezi ortaklığı tarafından yürütülen 1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu Projesi, gençleri Türkiye'nin atılımları ve istihdam potansiyeli konusunda bilgilendirmeyi amaçlayan "Söz Yetenekte" programının ikinci bölümüne ev sahipliği yapacak.

Çanakkale Otoyol ve Köprüsü İnşaat Yatırım ve İşletme A.Ş. (ÇOK A.Ş.) ve KGM'den yapılan ortak açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nin destekleriyle 14 Ağustos Cuma günü saat 15: 00'te Oylum Talu'nun moderatörlüğünde gerçekleşecek "Söz Yetenekte" adlı etkileşimli canlı yayına, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi yetkilileri, 1915Çanakkale yönetimi ve projede görev alan uzmanlarla beraber Projenin genç yetenekleri katılacak.

Yayın, 1915Çanakkale Köprüsü şantiyesinden canlı olarak düzenlenecek.

Programda, 1915Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu Projesi tanıtılacak ve genç ekibinin deneyimlerine yer verilecek. Binlerce kişinin çalıştığı çok uluslu dev projenin ekibi tanıtılarak, çalışan çeşitliliği ele alınacak.

İzleyiciler, Türkiye'nin farklı üniversitelerinde okuyan genç kadınlara önemli bir fırsat eşitliği sunan Türkiye'nin Mühendis Kızları Projesi'nin 1915Çanakkale Projesi'ndeki yansımalarını hem yetkililerinden hem de gençlerden dinleme fırsatı bulacak. Ayrıca birbirinden değerli konuşmacılar, yeni mezunlara ve mezun olacak gençlere tavsiyelerde bulunacak.

"Katılımcıların tüm seyahat ve konaklama masrafları 1915Çanakkale tarafından sağlanacak"

Açıklamaya göre, 1915Çanakkale Köprüsü şantiye gezisinin çevrim içi yapılacağı programda interaktif bilgi yarışması da düzenlenecek. Sorulara doğru yanıt vererek en yüksek puanı alan ilk 10 kişi, 1915Çanakkale şantiye gezisi kazanarak bir tam gün boyunca bu dev projeyi yerinde görme ve proje ekibi ile tanışma fırsatı kazanacak. Teknik gezi ödülüne sadece "yetenekkapisi.org" internet sitesi üzerinden başvuranlar hak kazanabilecek, katılımcıların tüm seyahat ve konaklama masrafları ev sahibi 1915Çanakkale tarafından sağlanacak.

1915Çanakkale Youtube kanalı "@1915canakkaletr" adresinden canlı yayınlanacak "Söz Yetenekte", tüm üniversitelilere, üniversite mezunlarına, kariyerine yön çizmek isteyenlere ilham vermeyi amaçlıyor. Programa kayıt "yetenekkapisi.org" adresinden yapılırken, 1915Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu Projesi hakkında detaylı bilgi "www.1915canakkale.com" sitesinde yer alıyor.