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Son dakika gündem: SPOR Bakan Kasapoğlu: Gençlerimizin umutları bizim en büyük heyecan ve motivasyon kaynağımız - Son Dakika

Son dakika gündem: SPOR Bakan Kasapoğlu: Gençlerimizin umutları bizim en büyük heyecan ve motivasyon kaynağımız

09.02.2022 23:44

Son dakika haberi: Bakan Kasapoğlu: Gençlerimizin umutları bizim en büyük heyecan ve motivasyon kaynağımızRamazan SARICI / ÇANKIRI, (DHA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Bilimde, sanatta, edebiyatta ve her alanda ülkemizin birçok noktasında yetiştirdiğimiz gibi sporda da bugünlerin,...

Bakan Kasapoğlu: Gençlerimizin umutları bizim en büyük heyecan ve motivasyon kaynağımız

Ramazan SARICI/ ÇANKIRI, (DHA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Bilimde, sanatta, edebiyatta ve her alanda ülkemizin birçok noktasında yetiştirdiğimiz gibi sporda da bugünlerin, yarınların yıldızlarını Çankırı'dan, ilçelerinden, beldelerinden yetiştireceğiz. Gençlerimizin umutları bizim en büyük heyecan ve motivasyon kaynağımız" dedi.

Bakan Kasapoğlu, çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Çankırı'ya geldi. Kentte ilk olarak Vali Abdullah Ayaz'ı makamında ziyaret eden Kasapoğlu, daha sonra AK Parti İl Başkanlığına geçti. Burada partililere seslenen Bakan Kasapoğlu, "Bugüne kadar el ele, omuz omuza vererek ülkemizin dört bir yanına hizmet ettiğimiz gibi Çankırı'mız için de her şeyin en iyisini yapma gayreti içerisindeyiz. İnanıyorum ki spor kültürünü güçlendirerek, spordaki yeteneklerimizi keşfederek tıpkı Türkiye'nin dört bir yanında olduğu gibi Çankırı'da da sporcular yetişecektir. Bilimde, sanatta, edebiyatta ve her alanda ülkemizin birçok noktasında yetiştirdiğimiz gibi sporda da bugünlerin, yarınların yıldızlarını Çankırı'dan, ilçelerinden, beldelerinden yetiştireceğiz. Gençlerimizin umutları bizim en büyük heyecan ve motivasyon kaynağımız. Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde gençlerimizin önünü nasıl açtıysak, onlar için fedakarlıktan kaçınmadıysak bundan sonra da her türlü imkanı seferber etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

"BUGÜNE KADAR ÖNÜMÜZE PEK ÇOK ENGEL ÇIKARDILAR"

Bakan Kasapoğlu, Cumhur İttifakı olarak tüm engelleri aşacaklarını belirterek, şunları kaydetti: "Bugüne kadar önümüze pek çok engel çıkardılar. Biz hiçbir şekilde vazgeçmedik. İnandığımız yolda yürümekten, birlikten, beraberlikten vazgeçmedik, yine vazgeçmeyeceğiz. Çankırı hep adaletin, milli iradenin yanında güçlü durdu. 2023 Haziran ayında sandıklardaki güçlü mesaj, milli iradenin mesajı ortaya çıkacak. Biz de hep birlikte bu aziz millet için, gençler için umut olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Bakan Kasapoğlu, ardından Çankırı Belediyesi Şehit Uhud Kadir Işık Gençlik ve Spor Merkezi ile Çankırı Karatekin Üniversitesi'ni de ziyaret ederek kentten ayrıldı. Ziyaretinde Kasaopoğlu'na, Vali Abdullah Ayaz, AK Parti Grup Başkan Vekili ve Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, AK Parti Çankırı Milletvekili Salim Çivitcioğlu kurum müdürleri ve yetkililer eşlik etti.

Son dakika gündem: SPOR Bakan Kasapoğlu: Gençlerimizin umutları bizim en büyük heyecan ve motivasyon kaynağımız
Son dakika gündem: SPOR Bakan Kasapoğlu: Gençlerimizin umutları bizim en büyük heyecan ve motivasyon kaynağımız
Son dakika gündem: SPOR Bakan Kasapoğlu: Gençlerimizin umutları bizim en büyük heyecan ve motivasyon kaynağımız

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Mehmet Kasapoğlu, AK Parti, Çankırı, DHA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: SPOR Bakan Kasapoğlu: Gençlerimizin umutları bizim en büyük heyecan ve motivasyon kaynağımız - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika gündem: SPOR Bakan Kasapoğlu: Gençlerimizin umutları bizim en büyük heyecan ve motivasyon kaynağımız - Son Dakika
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