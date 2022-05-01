Son dakika gündem: SPOR Gümüşhane'de silahlı şampiyonluk kutlaması kamerada - Son Dakika

Gümüşhane'de silahlı şampiyonluk kutlaması kamerada

GÜMÜŞHANE, (DHA)- Gümüşhane'de bazı taraftarlar, Trabzonspor'un şampiyonluğunu silahla havaya ateş ederek kutladı. Silahlı kutlama anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Süper Lig'de Trabzonspor, Fraport TAV Antalyaspor ile 2-2 berabere kalarak, ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Bordo-mavili ekibinin şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından Gümüşhane'de bazı taraftarlar şampiyonluğu silahla kutladı. Bir kişi ise sokak ortasında tüfekle havaya ateş açtı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.