Son dakika gündem: SPOR Gümüşhane'de silahlı şampiyonluk kutlaması kamerada - Son Dakika
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Son dakika gündem: SPOR Gümüşhane'de silahlı şampiyonluk kutlaması kamerada

01.05.2022 10:32

Edinilen son dakika haberine göre Gümüşhane'de silahlı şampiyonluk kutlaması kameradaGÜMÜŞHANE, (DHA)- Gümüşhane'de bazı taraftarlar, Trabzonspor'un şampiyonluğunu silahla havaya ateş ederek kutladı.

Gümüşhane'de silahlı şampiyonluk kutlaması kamerada

GÜMÜŞHANE, (DHA)- Gümüşhane'de bazı taraftarlar, Trabzonspor'un şampiyonluğunu silahla havaya ateş ederek kutladı. Silahlı kutlama anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Süper Lig'de Trabzonspor, Fraport TAV Antalyaspor ile 2-2 berabere kalarak, ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Bordo-mavili ekibinin şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından Gümüşhane'de bazı taraftarlar şampiyonluğu silahla kutladı. Bir kişi ise sokak ortasında tüfekle havaya ateş açtı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Son dakika gündem: SPOR Gümüşhane'de silahlı şampiyonluk kutlaması kamerada
Son dakika gündem: SPOR Gümüşhane'de silahlı şampiyonluk kutlaması kamerada
Son dakika gündem: SPOR Gümüşhane'de silahlı şampiyonluk kutlaması kamerada
Son dakika gündem: SPOR Gümüşhane'de silahlı şampiyonluk kutlaması kamerada

YORUMLAR
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Trabzonspor, Gümüşhane, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: SPOR Gümüşhane'de silahlı şampiyonluk kutlaması kamerada - Son Dakika


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