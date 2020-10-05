Son dakika gündem: Stoltenberg'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi hakkında açıklama Açıklaması - Son Dakika

Son dakika gündem: Stoltenberg'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi hakkında açıklama Açıklaması

Son dakika gündem haberi: NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Türkiye ile Yunanistan arasındaki Doğu Akdeniz'de askeri ayrıştırma usullerini görüştüklerini, görüşmenin iyi geçtiğini bildirdi.

Son dakika gündem: Stoltenberg'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi hakkında açıklama Açıklaması, System.String[]

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Türkiye ile Yunanistan arasındaki Doğu Akdeniz'de askeri ayrıştırma usullerini görüştüklerini, görüşmenin iyi geçtiğini bildirdi.

Stoltenberg, Erdoğan ile görüşmesinin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Erdoğan ile çeşitli güvenlik konularında iyi bir görüşme yaptığını belirten Stoltenberg, "Doğu Akdeniz için NATO'da geliştirilen askeri ayrıştırma usulleri mekanizmasını görüştük. Bunun diplomatik çabalara alan açması en büyük ümidimdir." ifadelerini kullandı.

Recep Tayyip Erdoğan, Jens Stoltenberg, Doğu Akdeniz, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2020 22:05 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Stoltenberg'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi hakkında açıklama Açıklaması - Son Dakika


Son Dakika

4 kişinin cinsel istismarına uğrayan 14 yaşındaki kıza yardım istediği şahıs da aynısını yaptı Makam odasında bir kadınla cinsel içerikli sohbet eden sendika başkanı, mastürbasyon yaptı Manchester United Alex Telles'i transfer etti, Galatasaray'ın kasası doldu Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 500 bin öğrenciye tablet müjdesi! Önümüzdeki hafta dağıtılacak Seda Sayan estetik yaptırdı! Yeni hali yakışıklı fenomenlere benzetildi Fransa içinde yeni bir devlet kurdular! Haçlı flamalarıyla bağımsızlık ilan ettiler Suudi Arabistan Ticaret Odaları Başkanı'ndan Türkiye'ye yönelik boykot çağrısı Star TV'de yayınlanan İyi Günde Kötü Günde dizisi için final yapıyor
Fenerbahçe'nin gündemindeki Cavani, Manchester United'a transfer oldu Fenerbahçe'nin gündemindeki Cavani, Manchester United'a transfer oldu         
00:23
ABD, Rusya ve Fransa'dan Dağlık Karabağ için ateşkes çağrısı ABD, Rusya ve Fransa'dan Dağlık Karabağ için ateşkes çağrısı         
22:23
Koronavirüsü hiçe sayarak partilere katılan Şeyma Subaşı: Aptal değiliz, kimsenin hayatını tehlikeye atmıyoruz Koronavirüsü hiçe sayarak partilere katılan Şeyma Subaşı: Aptal değiliz, kimsenin hayatını tehlikeye atmıyoruz         
20:51
Çıplak pozları ifşa olan Cem Özer, eşiyle birlikte kamera karşısına geçip özür diledi Çıplak pozları ifşa olan Cem Özer, eşiyle birlikte kamera karşısına geçip özür diledi         
19:57
Brezilyalı futbolcunun eşi, bebeğini apartman girişinde dünyaya getirdi Brezilyalı futbolcunun eşi, bebeğini apartman girişinde dünyaya getirdi         
18:21
PKK'dan kaçan genç kız, ekrana çıkıp yaşadıklarını anlattı: Defalarca tecavüze uğradım PKK'dan kaçan genç kız, ekrana çıkıp yaşadıklarını anlattı: Defalarca tecavüze uğradım         
17:10
İBB, metrobüsleri kaldırıp troleybüs araçları kullanacak İBB, metrobüsleri kaldırıp troleybüs araçları kullanacak         
16:33
Ermenistan'a cepheyi dar eden Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Türk SİHA'larına övgü: Bizi güçlendiriyor Ermenistan'a cepheyi dar eden Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Türk SİHA'larına övgü: Bizi güçlendiriyor         
15:38
Sinema oyuncusu Mehmet Yağmur, koronavirüsten hayatını kaybetti Sinema oyuncusu Mehmet Yağmur, koronavirüsten hayatını kaybetti         
14:47
İlişki sırasında kondomu yırtan kişi, tecavüzden yargılanıp 4 yıl hapse çarptırıldı İlişki sırasında kondomu yırtan kişi, tecavüzden yargılanıp 4 yıl hapse çarptırıldı         
14:42
Sağlık Bakanlığı tarafından görevden alınan Ali Edizer'den Fahrettin Koca'ya mesaj: Aldım, kabul ettim Sağlık Bakanlığı tarafından görevden alınan Ali Edizer'den Fahrettin Koca'ya mesaj: Aldım, kabul ettim         
14:34
Geçen yıl vergi kaçıranı ihbar eden 441 kişiye 12,3 milyon lira ödeme yapıldı Geçen yıl vergi kaçıranı ihbar eden 441 kişiye 12,3 milyon lira ödeme yapıldı         
13:34
İran, Azerbaycan karşısında hezimete uğrayan Ermenistan'ı yalnız bıraktı İran, Azerbaycan karşısında hezimete uğrayan Ermenistan'ı yalnız bıraktı         
11:49
Mesai arkadaşlarını döverek öldüren 5 kişi idamla yargılanacak Mesai arkadaşlarını döverek öldüren 5 kişi idamla yargılanacak         
11:27
Oyuncu Aslıhan Gürbüz, erkek takipçisinin müstehcen mesajını ifşa etti Oyuncu Aslıhan Gürbüz, erkek takipçisinin müstehcen mesajını ifşa etti         
10:50
Trump, Trump, "Görevimin başındayım" mesajı vermek isterken rezil oldu         
10:05
Ünlü şarkıcı Sıla'nın bikinili tekne pozuna yorum ve beğeni yağıyor Ünlü şarkıcı Sıla'nın bikinili tekne pozuna yorum ve beğeni yağıyor         
08:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2020 04:08:10. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika gündem: Stoltenberg'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi hakkında açıklama Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei