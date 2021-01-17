Son dakika gündem: Sudan Merkezi Doktorlar Komitesi: Batı Darfur'daki şiddet olaylarında 48 kişi öldü - Son Dakika

Son dakika gündem: Sudan Merkezi Doktorlar Komitesi: Batı Darfur'daki şiddet olaylarında 48 kişi öldü

17.01.2021 11:49
Son dakika gündem: Sudan Merkezi Doktorlar Komitesi: Batı Darfur'daki şiddet olaylarında 48 kişi öldü, System.String[]

Son dakika gündem haberi: Sudan Merkezi Doktorlar Komitesi, Batı Darfur eyaletinin Cineyne kentindeki çatışmalarda 48 kişinin hayatını kaybettiğini, 97 kişinin yaralandığını bildirdi.

Sudan Merkezi Doktorlar Komitesi, Batı Darfur eyaletinin Cineyne kentindeki çatışmalarda 48 kişinin hayatını kaybettiğini, 97 kişinin yaralandığını bildirdi.

Komiteden yapılan açıklamada, "Cineyne'de cumartesi günkü kanlı olaylar sonucu ilk bilgilere göre 48 kişi yaşamını yitirdi, 97 kişi yaralandı." ifadesi kullanıldı.

Sağlık çalışanlarının personel ve malzeme eksikliği nedeniyle zor şartlar altında görevini sürdürdüğü belirtilen açıklamada, çatışma alanındaki yaralıların sağlık merkezlerine nakli için güvenlik güçlerinden destek istendi.

Başbakan Abdullah Hamduk, Başsavcı Tacussir El Habr başkanlığında, ordu, istihbarat ve adli makamların temsilcilerinden oluşan bir heyeti çatışmaların sürdüğü Cineyne kentine gönderme kararı aldı.

???????Cineyne kentinin Kirindag bölgesinde dün iki grup arasında çıkan kavga kısa sürede evlerin ateşe verildiği şiddet olaylarına dönüşmüştü.

Batı Darfur Valiliği, şiddet olayları nedeniyle dünden itibaren ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı getirmişti.

Ülkenin batısında 5 eyaletten oluşan Darfur bölgesindeki kabile çatışmaları nedeniyle her yıl yüzlerce kişi hayatını kaybederken binlerce kişi yerlerinden ediliyor.

Cumartesi, Darfur, Sudan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Sudan Merkezi Doktorlar Komitesi: Batı Darfur'daki şiddet olaylarında 48 kişi öldü - Son Dakika


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