Son dakika gündem: Sudanlı gençler, el emeği geleneksel ürünlerini dünyaya pazarlamak istiyor - Son Dakika

Sudanlı onlarca genç, el emeği geleneksel ürünlerinin tanıtımını yapmak ve dünyaya pazarlamak için başkent Hartum'daki fuar alanında sergi açtı.

Ürünlerini yıllardır sosyal medya üzerinden pazarlayan genç girişimciler, "Sudan Malı" adını taşıyan sergi ile ürünlerini ilk kez doğrudan halkın beğenisine sunma fırsatı yakaladı.

Sudan Sanayi ve Ticaret Bakanlığının yerel sanayiyi ve üretimi desteklemek amacıyla organize ettiği fuarda, 320 Sudanlı girişimci, takı, mobilya, deri ayakkabı ve çantalar, tekstil ürünleri, dekoratif eşyalar gibi geleneksel ve el emeği göz nuru bine yakın ürünü bölge ülkeleri ile Avrupa başta olmak üzere dünya ülkelerine pazarlamak istiyor.

Çeşitli boncuklardan kadın takıları üreten Necla Seyyid, fuarın Sudan'daki geleneksel el sanatları ürünlerinin tanıtımını amaçladığını söyledi.

Hobi olarak başladığı takı tasarımını sosyal medyadan öğrendiğini ve geliştirdiğini belirten Seyyid, "Geleneksel el işi ürünler yapan arkadaşlar olarak sosyal medya hesapları açtık. Burada tecrübelerimizi birbirimize aktararak kendimizi daha da geliştirdik. Hedefimiz dünyaya açılmak. "dedi.

El yapımı deri ayakkabı ve çanta ile şal üreten Hayfa Ali, bir grup arkadaşıyla bu işe girdiğini, önceleri çevresine sattığı ürünlerin beğenilip siparişlerin artması üzerine hobisini meslek edindiğini ve büyütmeye karar verdiğini söyledi.

Ali, "Hammadde temininde zorlanıyorum. Finansmanla ilgili sorunları da aşmaya çalışıyorum. Ürünlerimi Avrupa ve Asya pazarlarında görücüye çıkarmak istiyorum." diye konuştu.

Sudan'ın kuzeyindeki piramitleriyle meşhur Becreaviye bölgesinden Ali Fethurrahman Abdülmelik de "Taşlara şekil vermek çocukluk hobim. Sudan'ın kültürünü yansıtan heykeller ve süs eşyaları yapıyorum." ifadesini kullandı.

Sudan'da örgü, çömlek, takı tasarımı, deri ayakkabı ve çanta üretimi, tahtadan ve demirden çeşitli hediyelik ve dekoratif eşya yapımı kırsal bölgelerdeki on binlerce aileye geçim kaynağı oluyor.

"Gençler Üretiyor" sloganıyla dün başlayan fuar bir hafta sürecek.