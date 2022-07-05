Son dakika gündem: Sultan'ın yüzüne kimyasal atan eski sevgiliye indirimsiz 18 yıl hapis - Son Dakika
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Son dakika gündem: Sultan'ın yüzüne kimyasal atan eski sevgiliye indirimsiz 18 yıl hapis

05.07.2022 16:21
Son dakika gündem: Sultan'ın yüzüne kimyasal atan eski sevgiliye indirimsiz 18 yıl hapis

Son dakika haberine göre ANKARA'da, barışma isteğini kabul etmeyen eski kız arkadaşı Sultan S.'yi (27) işe giderken önünü kesip, silahla tehdit ederek, yüzüne kimyasal madde atan Soner Bolat (31), cezasında indirim uygulanmadan 18 yıl hapse çarptırıldı.

ANKARA'da, barışma isteğini kabul etmeyen eski kız arkadaşı Sultan S.'yi (27) işe giderken önünü kesip, silahla tehdit ederek, yüzüne kimyasal madde atan Soner Bolat (31), cezasında indirim uygulanmadan 18 yıl hapse çarptırıldı.

Soner Bolat, 5 Ocak'ta işe giderken eski sevgilisi Sultan S.'nin yolunu kesip, "Senin bugün işin bitecek, benden kurtulamazsın, seni öldüreceğim" diyerek tehdit etti. Bolat, kaçmaya çalışan Sultan S.'yi yakalayıp, yakındaki çocuk parkına götürdü ve yüzüne, cebinden çıkardığı şişede bulunan kimyasal madde lavabo açıcıyı attı. Sultan S., Bolat'ın elinden kurtularak hastaneye gitti ve hakkında şikayetçi oldu. Gözaltına alınan Soner Bolat, 'konutu terk etmeme' adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bolat'ın adli kontrolü, çalışamadığı ve hayatını idame ettiremediği için yaptığı başvurunun ardından kaldırıldı. Sultan S.'nin avukatının karara itiraz edip, Bolat'ın müvekkilini tehdit ettiğini belirtmesi üzerine tutuklama kararı verildi.

Ankara 40'ncı Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'kasten yaralama', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'sarkıntılık düzeyinde cinsel saldırı' ve 'silahlı tehdit' suçlarından 21,5 yıla kadar hapis istemiyle tutuklu yargılanan Bolat, karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Sultan S. ile taraf avukatları da duruşmada yer aldı.?'CEZALANDIRILMASINI İSTİYORUM'Savunma yapan Soner Bolat, "5 sene çıktık sonra ayrıldık. Cezaevinde intihara kalkıştım. 15 gün hastanede yattım. Salonda kimsede maske yok ama kendisinde var. Mahkemeyi etkilemek için takıyor. Beni kandırdı ve benimle oyaladı. Hediyelerimi kabul etti" dedi.Duruşmada söz alan Sultan S. ise "İlk mesajı kendisi attı. Barışmak istedi. Ben de kendisine 'Dosthane ayrılalım' dedim sonra beni tehdit etmeye başladı. Engelledim, başka numaralardan tehditlerine devam etti. Cezalandırılmasını istiyorum" diye konuştu. 'CİNSEL SALDIRI' SUÇUNDAN BERAAT

Avukat beyanlarının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Soner Bolat'a 'silahla neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama' suçundan 6 yıl, 'silahla kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçundan ise 12 yıl olmak üzere toplam 18 yıl hapis cezası verdi. Cezada takdir indirimi uygulanmazken, Bolat 'cinsel saldırı' suçundan ise beraat etti.


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Kaynak: DHA

Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Sultan'ın yüzüne kimyasal atan eski sevgiliye indirimsiz 18 yıl hapis - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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