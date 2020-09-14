Son dakika gündem: Sultan Sazlığı'nda korkutan balık ölümleri - Son Dakika

Kayseri'de bulunan ve bir çok kuş türünün uğrak alanı olan Sultan Sazlığı Kuş Cenneti'nde yaşanan balık ölümleri bölge halkını korkuttu.

Kayseri'nin Develi ilçesine bağlı Çayırözü mahallesi yakınlarında bulunan Sultan Sazlığı Kuş Cenneti'nin bir bölümünde balık ölümleri yaşandı. Ölen balıklar su üstüne çıkarken, vatandaşlar çektikleri görüntülerle birlikte yetkililere bilgi verdi.

Sultan Sazlığı'nda yaşanan balık ölümlerinin sebebini araştırmak için yetkililer çalışma başlattı. - KAYSERİ