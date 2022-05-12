Son dakika gündem: Sultanbeyli'de polis memurunun şehit olduğu kazaya ilişkin soruşturma sürüyor - Son Dakika

Sultanbeyli'de şüphe üzerine bir aracı kovalarken tıra çarpan motosikletteki 2 polis memurundan birinin şehit olması, diğerinin yaralanmasına ilişkin 7 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğüne bağlı motosikletli ekibin Hasanpaşa Mahallesi Fatih Bulvarı'ndaki kavşaktan çıkan tırla kazaya karıştığı belirlendi.

Kazada motosikletteki polis memurları Hüseyin Duman ve Gökmen Baykara ağır yaralandı. Bilinci kapalı olarak hastaneye kaldırılan Duman, müdahaleye rağmen şehit oldu. Polis memuru Baykara'nın tedavisi hastanede devam ediyor.

Yapılan incelemede, polis memurlarının, uygulama noktasında şüphe üzerine durdurmak istedikleri araçtakilerin kaçması sonucu kovalamaca yaşandığı, bu sırada kavşaktan çıkan V.G. idaresindeki tırla kazaya karıştıkları anlaşıldı.

Tır sürücüsü V.G, şüphelilerin kaçarken kullandıkları aracın sahibi B.A. ve sürücüsü M.A.A. (17) ile araçtaki Y.G, F.E.B, O.Ö. ve H.İ.E. gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.