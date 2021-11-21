Son dakika haberi: SULTANBEYLİ'NDE 5 ÇOCUK KAÇIRDIKLARI OTOMOBİLLE KAZA YAPTI

Son dakika haberler: SULTANBEYLİ'NDE 5 çocuk, kaçırdıkları otomobille kaza yaptı.

SULTANBEYLİ'NDE 5 çocuk, kaçırdıkları otomobille kaza yaptı. Çocuklardan bir yaralanırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza, saat 15.00 sıralarında Hasanpaşa Mahallesi Gürbüz Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre 5 çocuk, aralarından birinin babasının kullandığı 34 DIB 904 plakalı şirket otomobilini kapının önünden kaçırdı. Caddede hızla ilerledikleri otomobil, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle kaldırıma çarpıp, üç katlı binanın bahçe boşluğuna düştü. Çevredekilerin haber vermesiyle sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazadan yara alamdan kurtulan 4 çocuk kaçarken, yaralı bir çocuk İlhan Varank Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA Kaza anı binanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otomobilin hızlı bir şekilde gelip kaldırıma çıkıp, apartman boşluğuna düştüğü ve çocukların kaçıştıkları görülüyor. Polis, olaya ilişkin çalışma başlattı.

Polis, Kaza, Güncel, Son Dakika Kaynak: DHA Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi: SULTANBEYLİ'NDE 5 ÇOCUK KAÇIRDIKLARI OTOMOBİLLE KAZA YAPTI - Son Dakika

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