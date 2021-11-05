Sultangazi'de binadaki patlama anı kamerada - Son Dakika

SULTANGAZİ'de 5 katlı bir binanın çatı katında oturan Nizam A. intihar amacıyla doğalgazı patlattı. Patlamada Nizam A. yaralanırken dairenin duvarları sokağa düşerek araçlara zarar verdi. Patlama anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Zübeyde Hanım Mahallesi 1288 Sokak'ta bulunan 5 katlı bir binanın çatı katında oturan ve madde bağımlısı olduğu belirtilen 25 yaşındaki Nizam A. doğalgaz açtıktan sonra patlamasını sağladı. Saat 12.45 sıralarındaki patlamada 25 yaşındaki Nizam A. yaralandı. Patlama sonucu dairenin duvarları sokağa düştü. Binada patlama sonrası ufak çaplı yangın çıkarken, olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yaralanan Nizam A. Bağcılar Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan patlama anları güvenlik kameralarına yansıdı.

"ÇOK ŞİDDETLİ BİR SES GELDİ"Mahalle sakini Hakan Öz, "Çok şiddetli bir patlama sesi geldi. Biz de yataktan kalktık, olay yerine geldik. Bir tane yaralı vardı. Eli yüzü kötü olmuştu. Çok şiddetli bir ses geldi." dedi. Şaban Karagöz ise, "Böyle bir ses yok. Ben evdeydim. Dışarı çıktım. Geldim baktım, dumanlar çıkıyor. İtfaiye ekiplerini aradım. Genç biri yaralıydı. Ambulansla hastaneye kaldırıldı." diye konuştu. Sedat Öz ise, "Bir patlama sesi geldi. Etrafa taşlar fırladı. Ben binaya kendimi zor attım. Sonra yangın çıktı. Bir kişi yaralıydı." dedi.