Son dakika gündem: SULTANGAZİ'DEKİ YANGINDA SOSYAL MESAFE UNUTULDU - Son Dakika

Sultangazi'de 3 katlı apartmanın çatı katında yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken vatandaşlar sosyal mesafe kuralına uymayarak çalışmaları meraklı gözlerle izledi. Polis, sosyal mesafe kuralını ihlal eden vatandaşları dağılmaları konusunda uyardı.

Sultangazi Sultançiftliği Mahallesi 21 sokakta bulunan üç katlı apartmanın çatı katında sebebi henüz belirlenemeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın nedeniyle dumanlar tüm sokağı sardı. Apartman sakinleri kendilerini dışarı atarak, itfaiyeye haber verdi. İtfaiye gelene bazı vatandaşlar bahçe hortumuyla alevlere müdahale etti. Bir vatandaşın bahçe hortumuyla yangına müdahalesi sırasında yürekler ağza geldi. Yan apartmanın çatı katındaki balkondan tırmanarak, düşme tehlikesine aldırış etmeden yan binadaki çatıya çıkan kişi, bahçe hortumuyla yangına müdahale etti. Yangın sırasında apartmanda bulunan yaşlı bir kandın da büyük bir korku ve panik yaşadı. Yaşlı kadını komşuları teselli etmeye çalıştı.

SOSYAL MESAFEYİ HİÇE SAYDILAR

Yangını görüp sokağa dökülen vatandaşlar, sosyal mesafe kurallını hiçe saydı. Çoğunluğunun maske takmadığı da görülen vatandaşlar sosyal mesafe kurallarına uymadan meraklı gözlerle söndürme çalışmalarını izledi. Polis, sosyal mesafe kuralını uyamayan vatandaşları uyararak, dağıttı. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek büyümeden kontrol altına aldı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.