Sultangazi Gazi Mahallesi'nde çatı uçması güvenlik kamerasında

İstanbul DHA- SULTANGAZİ'de fırtına nedeniyle çatı uçtu. Çatının uçtuğu sokakta korku dolu dakikalar güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul'da fırtına çok sayıda çatı uçurdu. Sultangazi de o adreslerden biri oldu. Gazi mahallesinde bir binanın çatısı büyük gürültü ile caddeye uçtu. Bu sırada sokakta bulunanlar kaçarak çatının altında kalmaktan kurtuldu. Ancak araçlarda hasar meydana geldi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.