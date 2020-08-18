Son dakika gündem: Şüpheliyi gözaltına almak isteyen polis ekibi taşlı saldırıya uğradı, bir polis yaralandı - Son Dakika

ANTALYA'da uyuşturucu madde ticaretinden aranan şüpheliyi gözaltına almak isteyen polis ekibi, bir grubun taşlı saldırısına uğradı. Bir polis memurunun yaralandığı olayın ardından mahalleye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. 5 kişi gözaltına alınırken, kargaşadan yararlanan aranan şüpheli ise kaçtı.

Olay, saat 00.00 sıralarında Antalya'nın Muratpaşa ilçesine bağlı Yeşildere Mahallesi'nde meydana geldi. Antalya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı 4 kişilik bir ekip, mahallede devriye gezdiği esnada uyuşturucu madde ticaretinden aranan M.P.'yi fark edip, gözaltına almak istedi. Kaçmaya çalışan M.P.'yi yakalayıp gözaltına alacağı sırada polis ekibi, bir grubun taşlı saldırısına uğradı. Polis memurlarından Erol Altınay başına gelen taşla yaralandı. Oluşan kargaşadan yararlanan M.P. ise kaçtı.

'MAHALLE POLİS TARAFINDAN SARILDI'

Yaralanan polis memuru ve arkadaşları telsizle durumu bildirince, olayın yaşandığı yere çok sayıda takviye ekip yönlendirildi. Mahallenin giriş ve çıkışları kapatılırken, İl Emniyet Müdür Yardımcılarının denetiminde asayiş, narkotik, özel harekat ve bekçilerden oluşan ekipler tarafından mahallede arama çalışması yapıldı. Polis ekipleri mahallede göz açtırmazken, M.P.'yi arama çalışmaları da devam etti. Yaralı polis memuru ise çağrılan sağlık ekibi tarafından yapılan müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürülerek, tedaviye alındı.

'5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI'

Polis ekipleri, mahalle içerisinde yapılan çalışmalarda şüpheli görünen herkese Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulasamı yaptı. Ekipler, şahıs ve araçlarda yaptıkları aramalarda, çok sayıda delici alet, pompalı tüfek, bir miktar uyuşturucu madde ele geçirirken, 5 kişiyi de gözaltına aldı.

'MAHALLEDE İKİ GRUP ARASINDA KAVGA ÇIKTI'

Ekipler bir yandan çalışmalarını sürdürürken, bir yandan ise mahalle arasında iki grup arasında meydana gelen başka bir kavgayı önlemeye çalıştı. İki grup arasında çıkan kavga polis ekiplerinin biber gazlı müdahalesiyle sona erdi.

'M.P.'Yİ ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR'

Polis ekipleri, kaçan M.P.'nin yakalanması için mahalledeki çalışmalarını sürdürüyor.