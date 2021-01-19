Son dakika gündem: Suriye'de Bursa Mahallesi'ne bir yılda 700 briket ev - Son Dakika

Suriye'de Bursa Mahallesi'ne bir yılda 700 briket ev

BURSA - Bursalı hayırseverlerin destekleriyle Suriye'nin İdlib bölgesinde mültecilerin soğuktan korunması için 700 briket ev inşa edildi

İnsani Yardım Vakfı Bursa Şubesi, iç savaş sebebiyle hayat mücadelesi veren Suriyeliler için 2020 yılında seferber oldu.

Suriye'de savaşın başladığı andan itibaren gıda, sağlık, barınma, okul gibi birçok alanda çalışmalar yürüten İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından hayata geçirilen betonarme ve briket ev projeleriyle 2020 yılında binlerce aile, çadırlardan kurtarılarak sıcak yuvaya kavuşma imkanı buldu. Geçen yıl yapımı tamamlanan 700 briket ev, çadırlarda zorlu şartlarda hayat mücadelesi veren Suriyelilere teslim edilirken, yeni evlerin inşası sürüyor.

Vakıf Suriyeliler için geçen yıl 14 bin ev inşa etti. 6 bin briket ve betonarme evin inşası ise sürüyor. Eğitim çalışmalarına önem verdiklerini belirten yetkililer, "Bu kapsamda Suriye'nin farklı bölgelerinde 2 üniversite, 40 okul, 6 anaokulu, bir ebelik okulu ile bir rehabilitasyon merkezi açtık. Okullarımızda 15 bin öğrenci eğitime devam ediyor. Sağlık çalışmalarına da hız kesmeden devam ediyoruz. Farklı noktalarda 11 sağlık tesisi, 44 sağlık merkezi, 3 protez merkezi kurduk, ayrıca bölgedeki 23 hastaneye de düzenli olarak destek sağlanmaktadır. Bu yıl da yardımlarımız devam edecek" dediler.