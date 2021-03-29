Son dakika gündem: Suriye'deki savaşta evlatlarını yitiren Palmiralı baba, antik kentin yıkılan eserlerini maketlerle yaşatıyor - Son Dakika

Son dakika gündem: Suriye'deki savaşta evlatlarını yitiren Palmiralı baba, antik kentin yıkılan eserlerini maketlerle yaşatıyor

29.03.2021 12:02

Son dakika haber: Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve terör örgütü YPG/PKK'nın saldırılarında 4 evladını toprağa veren Ali Taha, memleketi Palmira'da (Tedmur) bulunan ve iç savaşta hasar gören antik kentin tarihi eserlerinin maketini yaparak, kültürel mirası gelecek nesillere aktarmayı hedefliyor.

Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve terör örgütü YPG/ PKK'nın saldırılarında 4 evladını toprağa veren Ali Taha, memleketi Palmira'da (Tedmur) bulunan ve iç savaşta hasar gören antik kentin tarihi eserlerinin maketini yaparak, kültürel mirası gelecek nesillere aktarmayı hedefliyor.

Suriye'nin orta kesiminde yer alan Humus ilinin Palmira bölgesinde doğan Taha, ömrünü arkeolog dedesi ve babası gibi antik kentin tarihiyle ilgi çalışmalara adadı.

İç savaşın başlamasıyla milyonlarca Suriyeli gibi yerinden edilen Taha, Esed rejiminin Palmira ve Deyrizor'daki hava saldırılarında 3 oğlunu, terör örgütü YPG/PKK'nın Rakka'daki bombardımanında ise kızını toprağa verdi.

Rejimin Deyrizor'daki bombardımanında ayağından yaralanan Taha, işitme ve konuşma yetisini de büyük ölçüde kaybetti.

Ailesiyle yaklaşık 3 yıl önce Suriye'nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki Bab ilçesine sığınan Taha, barındığı yıkık bir binanın bodrum katını atölyeye çevirdi.

DEAŞ'ın zarar verdiği Bel Tapınağı'nın maketini yaptı

Taha, UNESCO tarafından 1980 yılında Dünya Mirası listesine alınan Palmira Antik Kenti'nde terör örgütü DEAŞ ve Esed rejiminin tahrip ettiği alanları ve eserleri sanatıyla yaşatmaya çalışıyor.

58 yaşındaki Taha, antik kentin dünya çapında tanınmasını sağlayan Bel Tapınağı, Zafer Kemeri olarak da bilinen kemer anıtı ve görkemli amfi-tiyatronun birer maketini yaptı.

Roma İmparatorluğu döneminde M.S. 32 yılında inşa edilen ve Ortadoğu'daki en eski mabetlerden Bel Tapınağı'nın büyük bir bölümü, Ağustos 2015'te terör örgütü DAEŞ tarafından yıkılmıştı. Aynı dönemde Kemer anıtı ve amfi-tiyatro da zarar görmüştü.

Yaklaşık bir yılda tamamlanan maket çalışmalarında alçı malzemesi kullanan Taha, antik kentin diğer tarihi yapılarının da maketlerini yapmayı hedefliyor.

Taha, iç savaş başlamadan önce Palmira'daki evinde, antik kentini ve tarihi mirasını simgeleyen bir maket çalışması yapmış ancak Esed rejiminin saldırıları sonucu eseri, yerle bir olmuştu.

"Çölün Gelini" olarak bilinen Palmira'daki tarihi mirası sanatıyla yaşatmak konusunda kararlı olan Taha, çalışmalarına uzanacak yardım elini bekliyor.

Taha, maketlerini kısa süre içerisinde sergilemeyi amaçlıyor.

- "Çocuklara Palmira'yı anlatmak istiyor"

Yüzde 80-90 oranında duyma ve konuşma yetisini kaybeden Ali Taha, AA muhabirine yaptığı açıklamada, babasından öğrendiği bu mesleği yeni nesillere aktarmak istediğini söyledi.

Taha'nın damadı Esa'at Havvas da kayınpederine çalışmalarında yardımcı olduğunu belirtti.

Havvas, "Babası ve dedesi Palmira'daki müzede çalışıyordu. Kendisi de 10 yıla yakın müzede görevliydi. Antik kentte gördüğü ve hafızasında yerin edinen hatırları ve tarihi eserleri yaşatacak bir çalışma yapmak istedi. Bu çalışmanın bir benzeri daha önce Palmira'dayken yapmıştı. Antik kentin tüm eserlerinin yer aldığı maketi yapmayı başarmıştı. Ancak iç savaşın başlamasıyla yaptığı çalışmalar bombardımanlarda yok oldu." dedi.

Taha'nın saldırılarda çocuklarını kaybettiğini dile getiren Havvas, "Kendisi o tarihi mirası yaşatmak adına bu çalışmaya başladı. Çocuklara Palmira'yı anlatmak istiyor." diye konuştu.

"Palmira'nın tüm eserlerinin maketlerini yapmayı hedefliyoruz. Amacımız oradaki uygarlığı yeni nesillere anlatmak." ifadelerini kullanan Havvas, çalışmaları için maddi desteğe ihtiyaç duyduklarını kaydetti.

Son dakika gündem: Suriye'deki savaşta evlatlarını yitiren Palmiralı baba, antik kentin yıkılan eserlerini maketlerle yaşatıyor
Son dakika gündem: Suriye'deki savaşta evlatlarını yitiren Palmiralı baba, antik kentin yıkılan eserlerini maketlerle yaşatıyor
Son dakika gündem: Suriye'deki savaşta evlatlarını yitiren Palmiralı baba, antik kentin yıkılan eserlerini maketlerle yaşatıyor
Son dakika gündem: Suriye'deki savaşta evlatlarını yitiren Palmiralı baba, antik kentin yıkılan eserlerini maketlerle yaşatıyor

Beşşar Esed, Suriye, Terör, YPG, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Suriye'deki savaşta evlatlarını yitiren Palmiralı baba, antik kentin yıkılan eserlerini maketlerle yaşatıyor - Son Dakika


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