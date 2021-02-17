Suriye'den yasa dışı yollarla yurda girmeye çalışırken Hatay'da yakalanan 6 yabancı uyrukludan 2'si terör örgütü DEAŞ mensubu oldukları iddiasıyla tutuklandı, diğerlerinin sınır dışı edilmesine karar verildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Hatay Narlıca'da görev yapan hudut kartallarımız, Suriye'den yasa dışı yollarla ülkemize girmeye çalışan 5'i Rusya, 1'i Libya uyruklu olmak üzere 6 kişiyi yakaladı. Yakalananlar arasında yer alan Rus uyruklu bir kadının terör örgütü DEAŞ mensubu olmaktan arandığı belirlendi."
Altınözü ilçesi sınırında hudut birliklerince yakalanan 6 kişi, Babatorun Jandarma Karakol Komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Savcılık sorgularının ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan 6 kişiden 1 Rus ve 1 Libya uyruklu "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan tutuklandı, diğerlerinin sınır dışı edilmesine karar verildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika gündem: Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye girmeye çalışırken yakalananlardan 2'si tutuklandı - Son Dakika