Son dakika gündem: Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye girmeye çalışırken yakalananlardan 2'si tutuklandı

Son dakika gelişmesine göre Suriye'den yasa dışı yollarla yurda girmeye çalışırken Hatay'da yakalanan 6 yabancı uyrukludan 2'si terör örgütü DEAŞ mensubu oldukları iddiasıyla tutuklandı, diğerlerinin sınır dışı edilmesine karar verildi.

Suriye'den yasa dışı yollarla yurda girmeye çalışırken Hatay'da yakalanan 6 yabancı uyrukludan 2'si terör örgütü DEAŞ mensubu oldukları iddiasıyla tutuklandı, diğerlerinin sınır dışı edilmesine karar verildi. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Hatay Narlıca'da görev yapan hudut kartallarımız, Suriye'den yasa dışı yollarla ülkemize girmeye çalışan 5'i Rusya, 1'i Libya uyruklu olmak üzere 6 kişiyi yakaladı. Yakalananlar arasında yer alan Rus uyruklu bir kadının terör örgütü DEAŞ mensubu olmaktan arandığı belirlendi." Altınözü ilçesi sınırında hudut birliklerince yakalanan 6 kişi, Babatorun Jandarma Karakol Komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan 6 kişiden 1 Rus ve 1 Libya uyruklu "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan tutuklandı, diğerlerinin sınır dışı edilmesine karar verildi.

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