Son dakika gündem: Süt toplama merkezinde işçi, süt kazanında banyo yaptı - Son Dakika

Son dakika gündem: Süt toplama merkezinde işçi, süt kazanında banyo yaptı

05.11.2020 14:22
Son dakika gündem: Süt toplama merkezinde işçi, süt kazanında banyo yaptı, System.String[]

Gelen son dakika haberine göre KONYA'da süt toplama merkezinde çalışan işçinin, kazanda süt banyosu yaparken çekildiği görüntüler sosyal medyada tepki gördü.

KONYA'da süt toplama merkezinde çalışan işçinin, kazanda süt banyosu yaparken çekildiği görüntüler sosyal medyada tepki gördü. Görüntülerin ardından açıklama yapan firma sahibi Ali Osman T. işçinin yıkandığı maddenin süt olmadığını öne sürdü

? Konya Ticaret Odası'nın sicil kaydına göre 10 Mayıs 2019 tarihinde iki ortaklı olarak kurulan bir hayvancılık sanayi ve ticaret limited şirketine ait süt toplama merkezinde, bir işçinin kazan içinde süt banyosu yaptığı ana ait görüntüler U.T. tarafından sosyal medyada paylaşıldı. Hızla yayılan görüntülere tepki yağdı.

FİRMA, İŞÇİ HAKKINDA ŞİKAYETÇİ OLACAK Firma ortaklarından Ali Osman T., skandal görüntüleri kendisinin de internetten izlediğini ve şoke olduğunu belirtti. Görüntülerde kişi hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını belirten Ali Osman T., işçinin banyo yaptığı sıvının süt olmadığını öne sürdü. Ali Osman T., şöyle konuştu: "Öncelikle üzücü bir durum. Bu şahsın içinde bulunduğu küçük tank süt için değil. Tesisi temizlemek amacıyla kullanılan, deterjan, solüsyon ve dezenfektanları içinde karıştırdığımız tank. Onun içinde temizlik malzemelerini karıştırıp, fayansları temizleriz. Biz de şok olduk. Bu videoyu internette gördük. Bununla ilgili işten çıkarma işlemini başlattık. Bunun özellikle şirketi yıpratma amacıyla yapıldığını düşünüyoruz. Videoya konu olan kişi hakkında da şikayetçi olacağız. Tankın içindeki süt değil. Süt yoğun olur. Suyla karıştırılmış temizlik malzemesi."TARIM İL MÜDÜRLÜĞÜ İNCELEME BAŞLATTI

Görüntülerin yayınlamasının ardından Konya Tarım ve Orman Müdürü Ali Ergin, firmanın Meram ilçesindeki sanayi sitesinde bulunan süt toplama merkezine giderek inceleme bulundu. Firma hakkında soruşturma açılacağı öğrenildi. Meram Belediyesi de firmayla ilgili inceleme başlattı.


Son dakika gündem: Süt toplama merkezinde işçi, süt kazanında banyo yaptı
Son dakika gündem: Süt toplama merkezinde işçi, süt kazanında banyo yaptı
Son dakika gündem: Süt toplama merkezinde işçi, süt kazanında banyo yaptı
Son dakika gündem: Süt toplama merkezinde işçi, süt kazanında banyo yaptı
Son dakika gündem: Süt toplama merkezinde işçi, süt kazanında banyo yaptı
Son dakika gündem: Süt toplama merkezinde işçi, süt kazanında banyo yaptı
Son dakika gündem: Süt toplama merkezinde işçi, süt kazanında banyo yaptı
Son dakika gündem: Süt toplama merkezinde işçi, süt kazanında banyo yaptı
Son dakika gündem: Süt toplama merkezinde işçi, süt kazanında banyo yaptı
Son dakika gündem: Süt toplama merkezinde işçi, süt kazanında banyo yaptı
Son dakika gündem: Süt toplama merkezinde işçi, süt kazanında banyo yaptı
Son dakika gündem: Süt toplama merkezinde işçi, süt kazanında banyo yaptı

Ali Osman, Ticaret, Konya, İşçi, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Süt toplama merkezinde işçi, süt kazanında banyo yaptı - Son Dakika


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