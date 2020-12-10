Son dakika gündem: Tahran'da doğal gaz patlamasında 6 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Devlet televizyonunun haberine göre, Tahran'a bağlı İslamşehr ilçesinin Çahardange bölgesinde gaz sızıntısı nedeniyle patlama meydana geldi.

Çocuğu olduğunu iddia eden 2 kişi, DNA testi için Maradona'nın mezarının açılmasını istedi