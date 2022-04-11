Son dakika gündem: TAKIM ELBİSELİ HIRSIZIN BİSİKLET ÇALDIĞI ANLAR KAMERADA - Son Dakika

SAMSUN'da okulun kapısının önünde bulunan 6 bin TL değerindeki bisikleti çalan takım elbiseli hırsız, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Olay, 8 Nisan günü akşam saatlerinde meydana geldi. Özel bir okulda öğretmen olan Ahmet Çolak, her akşam bisikleti park ettiği yerden almak için okulun kapısının önüne geldi. Çolak, bisikletini burada göremeyince durumu polise bildirdi. Güvenlik kamerasını izleyen Çolak, takım elbiseli bir şüphelinin okulun önünden geçerken bir anda dönüp bisikleti alıp uzaklaştığını gördü. İhbar üzerine okula gelen polis, şüphelinin kimliğinin tespit edilmesi için çalışma başlattı.

'ARKADAŞIM, BİSİKLETİ BU DEFA KİLİTLEMEMİŞ'

Ahmet Çolak, 'Her akşam okul çıkışı arkadaşım bisikleti almam için kapının önüne bırakıyordu. Normalde hep kilitliyordu ama bu defa kilitlememiş. Ben geldiğimde bisikleti yerinde bulamadım. Acaba içeri mi bıraktı diye düşündüm ama orada da yoktu. Kamera görüntüsünü izleyince olayı anladık. Ben gelene kadar bisikleti adam alıp gidiyor. Şikayetçi olduk' dedi.