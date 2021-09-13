Son dakika gündem: Taksi şoförünün öldüğü kaza kamerada - Son Dakika

İZMİR'in Buca ilçesinde otomobil ile çarpışan taksinin sürücüsü Mehmet Salih Aslan'ın (34) öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, dün saat 03.00 sıralarında, Kozağaç Mahallesi İsmail Sivri Bulvarı ile 217 Sokak kesiminde meydana geldi. İsmail Sivri Bulvarı'nda seyir halinde olan M.Ç. (22) idaresindeki 35 YN 608 plakalı otomobil, 217 Sokak üzerinden gelen Mehmet Salih Aslan yönetimindeki 35 T 6873 plakalı taksiyle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrularak yan yatan taksinin şoförü Aslan, yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yan yatan araçtan itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılan Aslan, hastaneye kaldırıldı. Aslan, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Otomobil sürücüsü M.Ç. polis merkezine götürüldü.Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde Mehmet Salih Aslan idaresindeki taksinin sokaktan çıktığı sırada otomobil ile çarpışıp yan yattığı yer aldı. Bu sırada otomobildekilerin ise panikle araçtan çıktıkları görüldü.