Son dakika haber! TAKSİCİLERDEN AŞI TALEBİ; HER GÜN BİR MESLEKTAŞIMIZ ÖLÜYOR - Son Dakika

Son dakika haber! TAKSİCİLERDEN AŞI TALEBİ; HER GÜN BİR MESLEKTAŞIMIZ ÖLÜYOR

26.04.2021 11:00

Son dakika haberleri: KORONAVİRÜS salgınından en fazla etkilenen meslek gruplarından birinin taksiciler olduğunu söyleyen İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, Kovid nedeniyle her gün bir taksiciyi kaybediyoruz.

KORONAVİRÜS salgınından en fazla etkilenen meslek gruplarından birinin taksiciler olduğunu söyleyen İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, Kovid nedeniyle her gün bir taksiciyi kaybediyoruz. Sağlık Bakanlığımızdan acil şekilde taksici esnafının aşılanmasını talep ediyoruz dedi. Taksiciler de risk altında olduklarını belirterek, Bir an önce aşı olmalıyız dediler.

Dünyayı sarsan pandemiye rağmen İstanbul'da taksiciler günde 750 bin ile 1 milyon arasında yolcu taşıyor. Bu da taksicilerin en fazla etkilenen meslek gruplarından bir olmasına neden oluyor. Taksiciler, her gün bir meslektaşlarını koronavirüs nedeniyle kaybettiklerini söyleyerek, bir an önce aşı olmak istiyor.

EN RİSKLİ MESLEK GRUPLARI ARASINDAYIZ

Sağlık çalışanlarından sonra en riskli meslek gruplarından birinin taksiciler olduğunu söyleyen İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, Pandemi sürecinde yüzde 50'e yakın iş kaybımız oldu. Taksiciler olarak pandemi sürecinde çalışan en riskli meslek grupları arasındayız. Vatandaşları hastaneye biz taşıyoruz, hastaneden biz alıyoruz. Bu süreçte, aksiciler Esnaf Odası olarak bütün araçlarımızı haftada bir defa dezenfekte ediyoruz. Ayrıca her aracımızda maske, dezenfektan ve kolonya var. Araçlarımıza maskesiz yolcu asla kabul etmiyoruz. Araçlarımıza üç kişiden fazla yolcu almıyoruz dedi.

TAKSİCİ ESNAFIMIZIN AŞILANMASINI İSTİYORUZ

Sağlık çalışanlarından sonra ilk aşılanması gereken grubun taksi şoförleri olduğunu öne süren Aksu, Sağlık Bakanlığımızdan en acil şekilde taksici esnafımızın aşılanmasını istiyoruz. Hatta taksiciler için aşılanma konusunda biraz geç kalındığını düşünüyorum. Çünkü taşıdığımız yolcunun pozitif olup olmadığını bilemiyoruz. Vatandaşa 'testini göster' deme gibi bir hakkımız yok. Onun için taksiciler olarak çok riskli bir ortamda hizmet veriyoruz. Araçlarımızın içi ise sosyal mesafe kurallarına çok uygun değil. Biz her yolcuyu taşımak zorundayız. 'Koronavirüslü olduğunuz için yolcu alamıyoruz' diye bir lüksümüz yok diye konuştu.

İSTANBUL'DA GÜNDEN 750 BİN VEYA 1 MİLYON YOLCU TAŞIYORUZ

İstanbul'da 17 bin 395 taksi olduğunu söyleyen Aksu, Her gün bir taksici arkadaşımızı kaybediyoruz ve acilen aşı yapılmasını talep ediyoruz. Pandemiden önce yaklaşık resmi verilere göre 1 buçuk milyona yakın yolcu taşıyorduk. Bu süreçte işlerimiz yüzde 50 oranında düştü. Şu an günde yaklaşık 750 bin veya 1 milyon kişi arasında yolcu taşıyoruz ifadelerini kullandı.

HER BİR GÜN TAKSİCİ ARKADAŞIMIZIN ÜZÜCÜ HABERİNİ ALIYORUZ

Pandemi döneminde büyük sıkıntılar yaşadıklarını vurgulayan taksici Mustafa Aktürk, Bilinçsiz müşteriler,yasak olduğunu söylememize rağmen ön koltuğa oturmak için diretiyor. Her gün bir taksici arkadaşımızın üzücü haberini alıyoruz. Taksicilere bir an önce aşı sırası gelmeli. Sonuçta sabahtan akşama kadar insanlarla temas halindeyiz dedi.

ÖN KOLTUĞA BİNEMEZSİNİZ DEDİĞİMİZDE TARTIŞMA ÇIKIYOR

Israrla ön koltuğu oturmak isteyen yolcular olduğunu söyleyen taksici Hüseyin Çakır, Pandemi döneminde bizi en çok zorlayan korkularımız oldu. Kimi taşıdığımızı bilmiyoruz. İnsanları yoldan ve hastanelerden alıyoruz. Yolcuları koronavürüslü bile olsa taşımak zorundayız. Israrla ön koltuğa binmek isteyen vatandaşlar oluyor. Biz taksiciler olarak almamaya çalışıyoruz. Ama zorla binenlere engel olamıyoruz. Engel olduğumuz zaman tartışma çıkıyor. Bir an önce aşı olmalıyız. Çünkü gerçekten risk altındayız. Her gün bir meslektaşımızı kaybediyoruz diye konuştu.

Son dakika haber! TAKSİCİLERDEN AŞI TALEBİ; HER GÜN BİR MESLEKTAŞIMIZ ÖLÜYOR
Son dakika haber! TAKSİCİLERDEN AŞI TALEBİ; HER GÜN BİR MESLEKTAŞIMIZ ÖLÜYOR
Son dakika haber! TAKSİCİLERDEN AŞI TALEBİ; HER GÜN BİR MESLEKTAŞIMIZ ÖLÜYOR
Son dakika haber! TAKSİCİLERDEN AŞI TALEBİ; HER GÜN BİR MESLEKTAŞIMIZ ÖLÜYOR
Son dakika haber! TAKSİCİLERDEN AŞI TALEBİ; HER GÜN BİR MESLEKTAŞIMIZ ÖLÜYOR
Son dakika haber! TAKSİCİLERDEN AŞI TALEBİ; HER GÜN BİR MESLEKTAŞIMIZ ÖLÜYOR
Son dakika haber! TAKSİCİLERDEN AŞI TALEBİ; HER GÜN BİR MESLEKTAŞIMIZ ÖLÜYOR
Son dakika haber! TAKSİCİLERDEN AŞI TALEBİ; HER GÜN BİR MESLEKTAŞIMIZ ÖLÜYOR
Son dakika haber! TAKSİCİLERDEN AŞI TALEBİ; HER GÜN BİR MESLEKTAŞIMIZ ÖLÜYOR

Taksiciler Esnaf Odası, Koronavirüs, Esnaf Odası, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! TAKSİCİLERDEN AŞI TALEBİ; HER GÜN BİR MESLEKTAŞIMIZ ÖLÜYOR - Son Dakika


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