TAKSİM CAMİİ'NDEKİ AYAKKABI HIRSIZLIĞI KAMERADA - Son Dakika
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TAKSİM CAMİİ'NDEKİ AYAKKABI HIRSIZLIĞI KAMERADA

03.05.2022 11:09

TAKSİM CAMİİ'NDEKİ AYAKKABI HIRSIZLIĞI KAMERADAÖmer ÇETİNASLAN/ İSTANBUL, (DHA) - TAKSİM Camii'nde bir kişi, camiden çıkarken kendi ayakkabılarını bırakıp başka bir çift ayakkabı aldı.

TAKSİM CAMİİ'NDEKİ AYAKKABI HIRSIZLIĞI KAMERADA

Ömer ÇETİNASLAN/ İSTANBUL, (DHA) - TAKSİM Camii'nde bir kişi, camiden çıkarken kendi ayakkabılarını bırakıp başka bir çift ayakkabı aldı. Hırsızlık anları, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 27 Mart günü saat 21.00 sıralarında, Taksim Camii'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz şüpheli, ayakkabılarını alarak camiden çıktıktan 3 dakika sonra yeniden geldi. Ayakkabıların bulunduğu alana yönelip, gözüne kestirdiği bir dolabı açan şüpheli, ayakkabıları aldıktan sonra yerine kendi ayakkabılarını bıraktı. Şüpheli, aldığı ayakkabıları giyerek camiyi terk etti. Camiden çıktığı sırada dolaptaki ayakkabılarını bulamayan M.A., durumu polise bildirdi. Polis ekipleri, caminin güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

HIRSIZLIK ANLARI KAMERADA

Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şüpheli, camiden çıktıktan sonra ayakkabıların bulunduğu dolaba yöneliyor. Kendi ayakkabılarını alan kişi, camiden ayrıldıktan 3 dakika sonra yeniden geliyor. Şüpheli, dolaptan başka bir çift ayakkabı aldıktan sonra yerine kendi ayakkabılarını bırakıyor. Aldığı ayakkabıları giyen şüpheli, daha sonra camiden ayrılıyor.

TAKSİM CAMİİ'NDEKİ AYAKKABI HIRSIZLIĞI KAMERADA
TAKSİM CAMİİ'NDEKİ AYAKKABI HIRSIZLIĞI KAMERADA
TAKSİM CAMİİ'NDEKİ AYAKKABI HIRSIZLIĞI KAMERADA
TAKSİM CAMİİ'NDEKİ AYAKKABI HIRSIZLIĞI KAMERADA

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Kaynak: DHA

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